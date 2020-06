Raisioon lasten leiripaikka

Raision Haunisten virkistysalueen kruunu on keinotekoinen järvi, joka on rakennettu 70-luvulla vesilaitoksen käyttöön. Vesilaitostoiminta sellaisenaan on kuitenkin lakkautettu ja alue toimii nykyisin virkistyskäytössä. Mikäli allasta aiotaan tulevina vuosina keinotekoisesti ylläpitää, on aluetta kehitettävä monipuolisempaan käyttöön.

Raisiosta puuttuu viihtyisä päiväleiripaikka lapsille, ja tällä hetkellä lapset kuljetetaan Naantalin puolelle Kesärantaan. Olisi hienoa, jos lapset voisivat itsenäisesti pyöräillä oman kaupungin alueelle päiväksi leirille.

Kesäleiriläisille riittäisi kesäkeittiö sekä katos sadepäivien varalle. Muuna aikana nämä olisivat kaikkien kaupunkilaisten käytössä, jolloin virkistysalueella viihtyisi perheen kanssa pidemmänkin aikaa. Mikäli veden vaihtelu ja riittävyys taataan jatkossa keinotekoisesti, olisi altaalla myös hieno paikka uimarannalle.

Tuija Hyytiä

perheenäiti Raisiosta