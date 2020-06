Turkkia vaihtava kettu ei ole kapinen – älä hätyytä metsästäjää apuun!

Tällä hetkellä on kovaa vilskettä luonnossa. Liikkeellä on paljon poikasiaan ruokkivia eläinvanhempia. Eläinsuojelujärjestöille tulee usein ilmoituksia kapisista ketuista, jotka kuitenkin onneksi osoittautuvat ihan terveiksi rähjäisestä ulkonäöstään huolimatta. Pentujaan imettävä kettunaaras, joka tähän aikaan vaihtaa, tai on juuri vaihtanut, talviturkkinsa kesäturkkiin on itse asiassa ”kapisen” näköinen.

Kettukapi alkaa usein anturoiden välistä ja kettu ontuu. Silmät muuttuvat viirumaisiksi. Vasta tämän jälkeen turkissa alkaa havaita merkkejä kapista: ensin niissä kohdissa, johon kettu itse ylettyy raapimaan ja puremaan kutiavaa ihoa. Lavat etujalkojen takana sekä hännän tyvi ja pian koko häntä kaljuuntuvat.

Myös kapisia kettuja voidaan hoitaa lääkkeillä, kunhan kettu ensin saadaan pyydystettyä ja toimitettua lähimpään villieläinhoitolaan. Esimerkiksi Turun seudulla Turun Eläinsuojeluyhdistys Tesyn villieläinhoitola on vuosien varrella hoitanut menestyksekkäästi monia kettuja kuntoon.

Älä siis hätyytä metsästäjiä ampumaan väsynyttä kettuemoa! Kysy neuvoja lähimmältä eläinsuojeluneuvojalta: www.sey.fi/elainsuojeluneuvojat.

Britt-Marie Juup

Eläinten Ääni – Djurens Röst