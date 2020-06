Mätikän luola on pelastettava

Päädyimme kirjoittamaan tämän mielipidekirjoituksen, koska olemme huolissamme Maskun Mätikän luolan rappiotilasta.

Mätikän luola on tunnettu uskomattomana paikkana, jopa yhtenä Suomen kauneimmista luolista. Luola on kuulemma avara, sisältä paljastuvat kokonaiset luolastot, ja luolasta on löytynyt jopa mahdollinen kalliomaalaus.

Vuodesta 2015 tämä kaikki on kuitenkin ollut saavuttamattomissa. Silloin ilmestyneet kaksi kirjaa esittelivät Mätikän luolan retkikohteena, ja luolasta kadonnut geokätkö korvattiin virtuaalisella tehtävällä. Vierailijoiden lisääntyessä alkoi kuitenkin myös ilkivalta.

Perjantaina 22. toukokuuta Maskun Hemmingin koulun 8a-luokka lähti tutkimaan kyseistä Mätikän luolaa, joka sijaitsee aivan koulumme lähellä.

Luolaa lähestyttäessä vastaan tulee maanomistajan allekirjoittamia lappuja, joissa kerrotaan alueella liikkumisen olevan kielletty, sillä paikka on vuokrattu kalliokiipeilijöille. Otimme yhteyttä paikalliseen kiipeilyseuraan, joka kertoi, että ei ole kuitenkaan vuokrannut aluetta.

Aiemmin alueen on myös väitetty olevan rauhoitettu eläimistön takia, mutta ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

Luolalle yllättäen ilmestyneet kyltit ovat kertoneet, että luolasta löytynyt kalliomaalaus ei ole aito, mutta sitäkään ei ole pystytty varmistamaan.

Itse luolaan pääseminen on nykyään mahdotonta, sillä sen kaikki aukot on vuorattu tukeilla, lasinsiruilla ja vaseliinilla.

Alueella on myös riistakameroita, ja maanomistajaksi itsensä esittelevä mies on toisinaan ilmestynyt paikalle hätistelemään vierailijoita kepin kanssa. Ainakin kerran on raportoitu hänen jopa käyneen vierailijoiden kimppuun ja uhanneen kolhia näiden autot.

Varsinais-Suomen maakuntamuseootti asiaan kantaa kertomalla saaneensa useita valituksia luolan sotkemisesta.

Vaikka kalliomaalausten alkuperä on tuntematon, on luola tärkeä kulttuuriperintökohde. Se pitää saada kuntoon, jotta siellä voisi taas vierailla. Sotkemisesta on jo voinut olla haittaa luolan muistoille.

Myös Maskun ympäristösihteeri Laura Ahtiainen kertoo saaneensa useita yhteydenottoja luolan tilanteesta.

Asiaan puuttuminen on kuitenkin ongelmallista, koska luola sijaitsee yksityisen omistamalla alueella. Otimme yhteyttä useisiin asiantuntijoihin, jotka tuomitsivat toimet, mutta eivät halunneet nimeään juttuun.

Maanomistajan paikalle asettamat tekaistut kyltit ja uhkaava käytös paikalla kulkijoita kohtaan luovat vaikutelmaa, että tämä henkilö ei halua ihmisiä mailleen.

Jokamiehenoikeudet kuitenkin sallivat retkeilyn vapaasti, kunhan siitä ei koidu suurempaa haittaa alueelle tai siellä asuville ihmisille.

Lyhyin reitti luolalle kulkee aivan asutuksen vierestä, mutta paikkaa voi lähestyä myös luoteen puolelta ketään häiritsemättä. Harmiksemme tämä alueelle tärkeä muinaismuisto on kuitenkin pitkään ollut saavuttamattomissa.

Vaadimme jonkun pelastavan luolastot!

Maskun Hemmingin koulun 8a-luokka