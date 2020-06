Koronan hinta ikääntyneiden mielenterveydelle on suuri

Koronapandemian kukistamiseksi asetetut rajoitukset ovat koskettaneet rajusti ikääntyneitä. Arki on kaventunut, kun se on pitänyt mahduttaa karanteenin kaltaisiin olosuhteisiin. Pahinta eristyksissä elämisessä on sosiaalinen eristäytyneisyys.

Jos jo aikaisemmin arki on ollut sinnittelyä esimerkiksi vaikean elämäntilanteen tai yksinäisyyden takia, poikkeustilanne ei sitä ole helpottanut. Turvattomuuden tunnetta aiheuttavat epävarmuus ja huoli siitä, mitä on tulossa, ja kuinka kauan tilanne kestää.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on haastanut eri toimijoita miettimään uusia tapoja tuen tarjoamiseen. Järjestöt ovat lähteneet aktiivisesti kehittämään erilaisia verkon välityksellä toteutettavia tukimuotoja.

Turun Senioripysäkillä on kokoonnuttu viikoittain etäaamukahvitreffien merkeissä, mikä on mahdollistanut sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kokemusten vaihdon muiden kanssa. Osallistujat ovat kokeneet tapaamiset iloa ja piristystä tuoviksi. Moni kokee ylpeyttä siitä, että osaa käyttää etäyhteyksiä hyväkseen oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Monelle ikääntyneelle etäyhteyden käyttö on tullut nyt ajankohtaiseksi ensimmäistä kertaa. Järjestöjen ketterä toimintatapa on mahdollistanut etäyhteyksien käyttöönotossa kiireettömän neuvonnan. Ikääntyneille tarjottavalle asiakastahtiselle digiauttamiselle olisi tarvetta laajemminkin.

Ensiarvoisen tärkeää on myös tiedostaa, että etäyhteyksien käyttö ei ole kaikille mahdollista. On siis pidettävä huoli siitä, että tukea tarjotaan monipuolisesti eri kanavia hyödyntäen.

Huoli ikääntyneiden psyykkisestä jaksamisesta kasvaa poikkeuksellisen tilanteen pitkittyessä. Moni kokee olevansa voimavarojensa ja sietokykynsä äärirajoilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut yli 70-vuotiaille sellaiset uudet toimintaohjeet, joissa korostuu enemmän jokaisen oma harkinta suositusten noudattamisessa.

Uuteen normaaliin palaaminen ja rajoitusten purkaminen vievät kuitenkin aikaa. Aikaa vaatii myös se, että ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat uskaltavat taas palata tuttuihin arkirutiineihinsa.

Voimavarojen vähyys voi aikaansaada sen, että apua ei jaksa hakea. Järjestöjen poikkeusaikana tekemät kannattelu- ja tukisoitot ovat asiakkaille tärkeitä, jaksamista edistäviä kontakteja.

Julkisuudessa on tuotu esille huoli siitä, että pitkäaikaissairauksien hoitoon liittyviä lääkärikäyntejä on jätetty käyttämättä. Tällaisia välttämättömiä lääkärikäyntejä ei tulisi jättää väliin, jotta ongelmat eivät pahene.

Tärkeää olisi, että myös mielenterveysongelmissa kynnys hoidon piiriin hakeutumisessa olisi matala.

Lukuisa joukko järjestöjä, Kirkon keskusteluapu ja Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tarjoavat keskusteluapua myös puhelimitse. Tässä hetkessä, kun psyykkinen kuormitus on suuri, kannattaa muistaa, että yksin ei tarvitse pärjätä.

Katja Tujunen

Vastaava koordinaattori

Marika Siika

Sosiaaliohjaaja, laillistettu sosionomi

Senioripysäkki

Tukenasi.fi - Turun Kaupunkilähetys ry