Kokoomus ei tingi suomalaisten turvallisuudesta – hävittäjähankintoja ei saa lykätä

Vasemmistoliiton ja Sdp:n eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat julkisuudessa esittäneet puolustusjärjestelmäämme ja siten maanpuolustustamme vaarantavia kantoja. Niissä on ehdotettu, että Suomi voisi lykätä tai supistaa hävittäjähankintaansa.

Kriisitilanteessa edessä olisi katastrofi.

Avoin ja kriittinen keskustelu on aina tervetullutta, mutta tätä keskustelua on käyty kaikkien puolueitten hyväksymissä turvallisuuspoliittisissa selonteoissa ja niihin on sitouduttu hallitusohjelmassa jo viiden vuoden ajan. Suomessa on avoimen keskustelun jälkeen ollut yksimielisyys hankkeen tarpeellisuudesta. Nämä ryhmäjohtajien kommentit eivät edusta heidän yhteistä hallitustaan, eivätkä eduskunnan selvää tahtoa.

Koronakriisi on muuttanut sen maailman, jonka olemme oppineet tuntemaan. Kriisin vaikutukset heijastuvat niin kansainväliseen yhteistyöhön kuin kansainväliseen turvallisuuteen.

Maailmanpolitiikka on muuttunut epävakaammaksi, suurvaltakilpailu on lisääntynyt ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän uskottavuus on horjunut, vaikka olemme nähneet vasta koronakriisin ensimmäisten kuukausien aiheuttamia seurauksia.

Suomi sijaitsee geostrategisesti merkittävällä alueella, johon kansainväliset jännitteet heijastuvat.

Merkkejä jännitteiden katoamisesta maailmalla tai Suomen lähialueilla ei ole. Tärkeimmässä turvallisuusyhteisössämme EU:ssa käydään repivää keskustelua talouspolitiikasta, ja puolustuspoliittinen yhteistyö uhkaa jäädä varjoon. Tällaiset kehityskulut alleviivaavat oman uskottavan puolustuskykymme merkitystä.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että ”poistuvat strategiset suorituskyvyt korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.”

Olimme kokoomuksessaerittäin tyytyväisiä sekä kirjaukseen että eduskunnassa vallinneeseen suureen yksimielisyyteen siitä, että uskottavasta maanpuolustuksesta on huolehdittava kaikissa suhdannetilanteissa. Nyt olemme kuitenkin huolissamme.

Kyse on pohjimmiltaan suomalaisten turvallisuudesta. Siitä emme kokoomuksessa tingi.

Nykyiset Hornetit vanhenevat 2020-luvun lopulla. Uusien monitoimihävittäjien on suunniteltu olevan suorituskykyisiä ja käytössä vähintään 30 vuotta eli 2060-luvulle asti. Hankinnan lykkääminen maksaisi kohtuuttoman paljon suhteessa sillä saavutettavaan hyötyyn.

Suomessa on arvioitu, että pelkästään muutaman vuoden jatko Hornetien käyttöikään maksaisi vähintään 1,2 miljardia euroa. Lisäksi nykyisten koneiden suorituskyky suhteessa lähialueemme kehittyviin asejärjestelmiin laskee nopeasti.

Suorituskykyiset monitoimihävittäjätmahdollistavat ilmapuolustuksen koko Suomen alueella. Modernit ilmavoimat ovat korvaamaton osa vahvaa, itsenäistä puolustusjärjestelmää, joka luo uskottavaa pelotetta. Niillä varmistetaan Suomen alueen koskemattomuus niin rauhan aikana kuin sodan syttyessä.

Hankinta vahvistaa Suomen asemaa kriisien ennaltaehkäisyn lisäksi myös kyvykkäänä ja uskottavana puolustuspoliittisena toimijana kansainvälisissä yhteyksissä. Näitä kokoomus ei halua vaarantaa.

Toivottavasti ei hallituskaan.

Petteri Orpo

Kokoomuksen puheenjohtaja, kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen

Ilkka Kanerva

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja