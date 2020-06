Liedon keskuskoulun saneerausesitys hätiköity

Liedon kunnanhallitus teki maanantaina 1.6. päätöksen esittää valtuustolle Liedon Keskuskoulun saneeraushankkeen aloittamista. Ryhmämme teki muutosesityksen, jossa kohta ”saneeraushankkeen suunnitteluun” olisi muutettu muotoon ”hankkeen suunnitteluun”.

Esitystämme ei kannatettu.

Näemme, että tämänhetkisten tietojen pohjalta ei voi vielä luotettavasti tehdä päätöstä saneerauksen ja uudisrakentamisen välillä. Korjauskustannusten arvioimiseksi tarvitaan lisätutkimuksia muun muassa rakenteista – liittyen mahdollisiin kosteusvaurioihin, asbestiin ja PAH-yhdisteisiin. Nämä tutkimukset tullaan tekemään lokakuuhun 2020 mennessä, jolloin lopullinen päätös asiasta tehdään.

Toistaiseksi puuttuvat myös laskelmat mahdollisten väistötilojen, erityisopetuksen sekä musiikinopetuksen tilojen osalta. Eroavaisuudet selvityksissä esitettyjen korjaustarpeiden laajuuden suhteen ovat merkittävät, ja meidän on perustellusti tiedettävä, mistä nämä syntyvät.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Jotta koulunkäynnin toimintaedellytykset syksyllä 2020 täyttyvät, on tärkeää, että välttämättömimpien sisäilmaongelmien suhteen ryhdytään toimiin välittömästi. Tähän valtuustolle esitetty 300 000 euroa on hyvä alku. Mikäli jatkotutkimukset osoittavat korjausasteen alittavan raja-arvoksi asetetun 70 % uuden koulun hinnasta, on saneeraussuunnitelma toteutettavissa.

Nykyiset tiedot eivät tätä kuitenkaan vielä luotettavasti osoita, ja tuleville tutkimuksille on annettava niiden ansaitsema arvo.

Marko Lindberg

Liedon Vihreän valtuustoryhmän puolesta,

puheenjohtaja