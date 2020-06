Etuoikeutetulle on haaste ymmärtää rasismista kärsiviä

Runoilija Emma Lazaruksen Yhdysvaltojen Vapaudenpatsaalle omistavat sanat kuuluvat alussa näin: ”Minulle köyhänne ja uupuneenne tuokaa, niin saavat ahdistetut hengittää vapaasti.”

Ahdistetut ovat saaneet esimerkiksi hengittää Yhdysvalloissa viimeisillä vedoilla poliisin saapasta, jolla on samalla vaiennettu köyhän ääni. Näitä kauheita ihmiskohtaloita on tapahtunut ennenkin.

Välillä tuntuu, että suomalaisten on hyvin vaikeaa ymmärtää omista lähtökohdista ajatellen, mistä oikeasti on kysymys, kun puhumme esimerkiksi Black Lives Matter -liikkeestä.

Suomalainen yhteiskuntarakenne palvelee heikommassa asemassa olevia ja yrittää luoda mahdollisuuksia, joista jokainen voi ponnistaa eteenpäin.

Yhdysvaltojen rakenne taas on kapitalismin irvikuva, jossa sosialisti on se, jolla ei ole turvana valkoista perhettä hopealusikoineen. Valkoiset menevät eteenpäin, mustat sinnittelevät.

Juuri Yhdysvaltojen sisäinen järjestelmä lakeineen ja rangaistuksineen ruokkii rasismia. Rasismin juuret ovat syvällä, ja Donald Trumpin vähättely poliisien tavoista kohdella mustia on vain pieni pisara Yhdysvaltojen rasistisessa historiassa.

Rasismi luo vihaa ja eriarvoisuutta, joka lisää köyhyyttä ja rikollisuutta. Miten ponnistaa eteenpäin, jos olet lähtökohtaisesti alempiarvoinen ihmisenä?

Rasismi on omanlaistaan terrorismia, jonka uhreina ovat mustat ihmiset. Järjestelmän pitäisi olla tasa-arvoinen ja vapaa – arvoja, joita Yhdysvallatkin haluaa korostaa. Maa ei kuitenkaan takaa kaikille sellaisia lähtökohtia, joiden perusteella voisimme sanoa kaikkien ihmisten elämän olevan tärkeää.

Kun avaat seuraavan kerran suusi ja sanot, että kaikilla on samanlaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet, niin mieti vielä kerran. Mieti vielä toisenkin kerran. Me emme voi verrata omia ongelmiamme sellaisiin ongelmiin, jotka ovat olleet olemassa vuosisatoja. Se on vähättelyä ja sokeaa ajattelua.

Se, että ymmärrämme toisiamme itseemme vertaamatta, luo parempia lähtökohtia uusille mahdollisuuksille. Ehkä tällöin joku saa hengittää vapaasti.

Jere Lundström

Salo