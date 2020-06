Pääsemmekö koronapandemian jälkeen ”uuteen normaaliin”, vai jatkuuko huolestuttava meno?

Jokaisessa muutoksessa ja katastrofissa on uuden alku. Tuleeko koronapandemian jälkeen uusi normaali? Muuttuuko maailma vai palaako kaikki entiselleen?

Epävarmuus tulevasta on uusi kokemus hyvinvoivan maailman jo totutussa arvojärjestyksessä ja elämänmenossa. Pieni virus sekoitti lyhyessä ajassa koko maailman normaalin elämän.

Koronapandemia on horjuttanut vanhoja totuttuja elämisen tapoja ja rakenteita. Se on nostanut uudella tavalla ihmisten tietoisuuteen sen, miten tärkeää on huolehtia maapallomme ja ilmastomme säilymisestä elinkelpoisena.

Ilmaston saasteet ja lämpeneminen ovat jo pitkään olleet huolen ja myös kiistelyn kohteena. Maailman luonto ja sen kestokyky ovat vakavasti uhattuna. Koronaviruksen nopea leviäminen on hälytyssignaali koko ihmiskuntaa uhkaavasta tautivaarasta.

Lääketiede on saavuttanut merkittäviä voittoja monista vaikeista kulkutaudeista, tunnetuimpana isorokon hävittäminen. Jatkuvasti on kuitenkin tauteja, jotka tappavat vuosittain miljoonia ihmisiä. Ne ovat kuitenkin pääasiassa olleet niin kutsutun kolmannen maailman köyhien ja väkirikkaiden maiden ongelmana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kiinasta lähtenyt koronavirus sen sijaan on iskenyt pahimmin Euroopan hyvinvoiviin maihin ja Yhdysvaltoihin sekä nyt myös Etelä-Amerikkaan.

Suomi on selviytynyt koronapandemiasta tähän mennessä hyvin. Poikkeusolojen hinta on kuitenkin valtavan suuri ja aiheuttaa suuria inhimillisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa on toteutettu ja neuvotellaan satojen miljardien tukipaketeista. ”Tyhjästä on paha nyhjäistä”, keskuspankkien velkarahalla ei uutta hyvinvointia voi pysyvästi rakentaa.

Koko maailma elää murrosaikaa – mitä tapahtuu koronapandemian ensimmäisen aallon jälkeen? Voidaanko palata entiseen korjaamalla vahingot ja menetykset, vai pitääkö tehdä kokonaan uusi asento?

Maailman johtavat tutkijat ovat esittäneet kiinnostavia ajatuksia siitä, miten asioita pitäisi korjata. Yksi yhteinen johtopäätös löytyy lähes kaikista näkemyksistä. Maailma ei kestä jatkuvaa kulutuksen kasvua, elävän luonnon tuhoamista ja valtavia saastemääriä ilmakehässä ja valtamerissä.

Väestöräjähdys lyhyessä ajassa yhdestä miljardista pian lähes 10 miljardin väestömäärään vaatii kaikilta valtioilta yhteistyötä ja yhteisvastuuta epäkohtien korjaamiseksi ja kestävän kehityksen tueksi.

Taistelu koronaa vastaan voidaan voittaa, mutta paluu normaaliin on entistä menoa.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen, saasteettomampi energia, teollisuus ja liikenne, biodiversiteetin ja luonnon ekologisen tasapainon suojeleminen ovat kestävän kehityksen välttämättömiä takeita. Monet merkittävät tiedeyhteisöt ovat toistuvasti varoittaneet siitä, ettei aikaa ole hukattavaksi.

Ilmaston lämpeneminen, luonnon köyhtyminen ja tuhoutuminen ja poikkeavat sääilmiöt ovat jo aiheuttaneet nälänhätää, valtavia tuhotulvia, metsäpaloja sekä monia suurkatastrofeja.

Suomi on jälleen kerran osoittanut yhteisvastuuta ja hyvää toimintakykyä kansallisessa kriisissä. Pahimmat skenaariot eivät onneksi toteutuneet, tautitilanne on hyvin hallinnassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Terveydenhuoltomme toimintakyky on kansainvälisesti verrattuna huippuluokkaa. Monia puutteita on kuitenkin todettu, ja tehdyistä virheistä tulee ottaa opiksi.

Parempi varautuminen uusiin kriiseihin ja epidemioihin onkin jo työn alla. Luottamus tulevaisuuteen on hyvä: ”Kyllä tästäkin selvitään!” Jokaisen kriisin ja pysähdyksen jälkeen tulee uusi mahdollisuus. Sen oman maamme historiakin todistaa.

Suomella on vahvuuksia, joiden varaan ”uusi normaali” ja menestys kansainvälisessä kilpailussa voidaan rakentaa. Pohjoismainen demokratia, ihmisten yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä arvoja. Koulutus, osaaminen ja kova työnteko ovat menestyksen ja hyvinvoinnin eväät globaalissa maailmassa.

Luottamus ja yhteisvastuu kuuluvat erottamattomasti mukaan. Heikommista, syrjäytyneistä ja huono-osaisista on aina pidettävä huolta. Tämä on jokaisen maan sivistyksen tärkein mittari.

Kun seuraa maailman tilannetta ja sen johtavien maiden välisiä suuria jännitteitä, jatkuvia sotia ja kiistelyjä sekä kilpavarustelua, voi vaikuttaa siltä, ettei ”uudella normaalilla” ole paljoakaan toivoa.

Ensimmäisenä tulee vastaan Afrikkaa uhkaava nälkäkatastrofi. USA:n presidentti Donald Trumpin itsekäs ja täysin häikäilemätön vallankäyttö sekä alkanut valtataistelu Kiinan kanssa on ikävää todellisuutta. Venäjä on suurten taloudellisten vaikeuksien edessä, ja EU:n asema ja vaikutusvalta on jatkuvasti heikentynyt.

Taistelu koronaa vastaan voidaan voittaa, mutta paluu normaaliin on entistä menoa.

Risto Kapari

sosiaalineuvos

Turku