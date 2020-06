Tasa-arvossa ei kohtuus riitä

Martti Vastamäki kritisoi Turun Sanomissa (31.5.2020) mielipidekirjoituksessaan ”Perämiehestäkö perähenkilö, kirvesmiehestä kirveshenkilö?” sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden käyttöönottoa. Hänen mukaansa naisten ja miesten välisen tasa-arvon tavoittelussa mennään liian pitkälle, jos näihin ammattinimikkeisiin puututaan, ja parempi olisi keskittyä esimerkiksi palkkatasa-arvoon.

Vastamäen mainitsemat tapaukset, joissa viralliset tahot ovat joko ottaneet tai suosittelevat sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden käyttöä, pohjautuu Euroopan neuvoston vuonna 1990 antamaan suositukseen seksismin karsimiseksi kielestä (Council of Europe – Recommendation N° R (90) 4 on the Elimination of Sexism from Language).

Poiketen monista muista kielistä suomessa ei ole kieliopillisia sukuja (kuten saksan der-maskuliini, die-feminiini ja das-neutri), ja myös suomen “hän” on sukupuolineutraali. Kuitenkin, kuten Vastamäki myös totesi, kielessämme on useampi tuhat sukupuolittunutta ammattinimikettä, jotka useimmiten viittaavat mieheen.

Väitöskirjassaan “Yleispätevä mies: Suomen kielen geneerinen, piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus” (Helsingin yliopisto 2016) Mila Engelberg tutki geneerisiä maskuliinisia ilmaisuja, kuten tässä käsiteltäviä mies-sanan sisältäviä ammattinimikkeitä, joita käytetään yleispätevästi kaikkiin sukupuoliin. Engelberg havaitsi, että nämä tulkittiin useammin tarkoittamaan miestä kuin sukupuolineutraalit vastineensa, esimerkiksi vertailussa ”lakimies – juristi”. Vaikka geneeristen, maskuliinisten ilmaisujen voidaan väittää olevan sukupuolineutraaleja, eivät ne sitä siis kuitenkaan ole.

Itse huomaan tämän omassa elämässäni esimerkiksi esihenkilöideni kohdalla. Emmin, kun minun pitäisi kutsua naispuolista lähijohtajaani esimieheksi, kun taas miespuolisen johtajan kanssa ei ole tätä ongelmaa. Kuitenkin, jos sana “esihenkilö” tuntuu vieraalta, Duunitori ehdottaa vaihtoehdoiksi myös sanoja “tiiminvetäjä”, “työnjohtaja”, “päällikkö”, “ryhmänjohtaja” ja “lähijohtaja”. Vaihtoehtoja siis on myös sukupuolittuneiden termien ulkopuolella.

Suomessa tietyt alat ovat edelleen hyvin sukupuolittuneita – joko mies- tai naisvaltaisia. Mielikuvat ja oletukset omista kyvyistä vaikuttavat myös ammatinvalintaan. Vaikka ammattinimikkeiden muuttaminen sukupuolineutraaleiksi voi tuntua “turhalta ajanhaaskaukselta”, ei se sitä kuitenkaan ole. Tasa-arvon tavoittelussa ei kohtuus riitä.

Maria Tenkanen

Filosofian maisteri

Tieteilijä, ei tiedemies