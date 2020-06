Korona nosti yksinäisyyden keskiöön

Tämä kevät on ollut monelle hyvin yksinäinen. Iäkkäitä läheisiä ei ole voinut tavata, koulujen sulkeminen jäädytti monen lapsen kaverisuhteet ja monen yksin asuvan, etätöitä tekevän työikäisen sosiaaliset kontaktit ovat olleet ohuita.

Poikkeusolot päättyvät aikanaan, mutta joidenkin elämässä yksinäisyys pysyy. Kaikkia vanhuksia ei poikkeusolojen jälkeenkään kukaan käy tapaamassa, joidenkin aikuisten elämää eristysolosuhteiden päättyminen ei muuta mitenkään, kaikilla lapsilla ei ole ystävää sen enempää kuin ennenkään.

Eristyksissä eläminen on toivottavasti lisännyt meidän kaikkien ymmärrystä yksinäisyyden haitallisuudesta: se lisää alakuloa, ahdistusta, merkityksettömyyden tunnetta ja mielenterveysongelmia. Yksinäisyydellä on iso inhimillinen ja taloudellinen hinta.

Vasta julkaistun Turun hyvinvointikertomuksen mukaan turkulaiset ovat keskimääräistä suomalaista terveempiä, mutta mielialaan liittyviä huolia ja yksinäisyyttä on Turussa muuta maata enemmän. Tämä johtunee osittain siitä, että Turussa yksin asuvien osuus on verrattain suuri ja väestö melko iäkästä.

Yksin asuminen ja ikä eivät yksiselitteisesti merkitse yksinäisyyttä, mutta yksin asuminen ja ikääntymisen myötä menetetyt sosiaaliset suhteet lisäävät riskiä yksinäisyyden kokemiseen. Yksinäisiä on kuitenkin kaikissa ikäryhmissä perhe- ja asumismuodosta riippumatta.

Yksinäisyyttä ehkäisemään on kehitetty erilaisia toimenpiteitä, ja monella järjestöllä on korvaamattoman arvokasta kaveri- ja yhteisöllisyystoimintaa. Jos jotain olemme koronasta oppineet, niin toivottavasti ainakin sen, että yksinäisyyden vähentäminen on otettava vielä järeämmin päätöksenteon keskiöön; siitä on tultava yksi keskeisin tavoitteemme, johon tähdätään niin asumisen ratkaisuissa, kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla, hoivapalveluissa, järjestöjen tukemisessa kuin kaupunkisuunnittelussa.

Me kaikki voimme myös omalta osaltamme huolehtia, että luomme Turkuun entistä yhteisöllisempää kulttuuria. Jo se, että joku kysyy mitä kuuluu, voi auttaa. Ihminen tarvitsee toista ihmistä ja juuri tänään meistä jokainen voi olla jollekin se toinen ihminen.

Elina Rantanen

Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)