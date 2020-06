Lapsuus turvattava myös koronan aikaan – väärinkäytöksiä tapahtuu huomaamatta

Koronaviruspandemia on suuri inhimillinen tragedia. Usein sanotaan, että tämä tauti ei erottele ihmisiä, mutta käytännössä tilanne on päinvastainen.

Muita haavoittuvammassa asemassa olevien, kuten vanhusten, kodittomien tai perussairauksista kärsivien riski on suurempi. Samoin erityisessä vaarassa on terveydenhuollon henkilöstö, josta suhteettoman suuri määrä on naisia.

Toimet taudin leviämisen estämiseksi ovat vaikuttaneet erityisen voimakkaasti lapsiin. Siksi meidän on elpymissuunnitelmia laatiessamme varmistettava, ettei lapsista tule tämän kriisin hiljaisia kärsijöitä. Meidän on otettava huomioon heidän tarpeensa ja oikeutensa ja päästettävä heidän äänensä kuuluviin.

Noin puolitoista miljardia lasta ympäri maailman joutui jäämään pois koulusta rajoitustoimien vuoksi. Uuden teknologian avulla lapset pystyivät jatkamaan oppimista ja pysymään yhteydessä opettajiin.

Lapset ovat kehityksellisesti herkässä elämänvaiheessa, ja kriisillä on heihin merkittäviä vaikutuksia. Monet lapset ovat ahdistuneita sosiaalisen kanssakäymisen vähentymisen ja tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden takia.

Uusi normaali saattaa myös jatkossa edellyttää etäopetusta, joten on huolehdittava yhdenvertaisesta ja maksuttomasta verkko-opetuksesta. Tämä on tärkeää erityisesti siksi, että siirtyminen kotikouluun ja verkko-opetukseen on tuonut esiin heikommassa asemassa olevista perheistä tulevien lasten eriarvoisuuden opetuksessa: vanhemmat tai muut huoltajat eivät aina pysty auttamaan lapsia läksyissä tai järjestämään heille teknisiä laitteita ja verkko-yhteyksiä.

Monet lapset ovat nyt viettäneet verkossa tavallista enemmän ja usein myös valvomatonta aikaa, mikä lisää heidän haavoittuvuuttaan digimaailman vaaroille. Meidän on varmistettava, että lapsilla on käytössään tarvittavat tiedot turvalliseen verkon käyttöön. Myös vanhempia ja opettajia on tuettava roolissaan, muun muassa uuden opetusteknologian käyttöönotossa.

Jo ennestään heikommissa sosioekonomisissa oloissa elävien lasten mahdollisuudet saada tukea ja sosiaalipalveluja ovat heikentyneet entisestään, kun kriisin taloudelliset seuraukset ovat kutistaneet perheiden tuloja. Perheväkivalta on lisääntynyt, ja siitä kärsivät eniten lapset ja naiset. Monia väärinkäytöksiä tapahtuu huomaamatta, suljettujen ovien takana, opettajien ja sosiaalityöntekijöiden ulottumattomissa.

Kun sanomme, että lapsissa on tulevaisuus, emme saa unohtaa, että he ovat yksilöitä tässä ja nyt, omine oikeuksineen.

EU:n lainsäädännön ansiosta useimmissa EU-maissa on käytössä lasten ja nuorten puhelin (116 111) ja kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin (116 000). Nyt on entistäkin tärkeämpää, että näitä palveluja tuetaan ja rahoitetaan riittävästi. Meidän on tarjottava apua ja tukea lasten terveyskysymyksissä, erityisesti mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa.

Kaikki tämä osoittaa, miksi on ratkaisevan tärkeää sisällyttää vahva lasten oikeuksia koskeva ulottuvuus elpymissuunnitelmiimme. Euroopan komission 27. toukokuuta esittämien elvytystoimien ytimessä on yhteiskuntarakenteemme korjaaminen ja paremman tulevaisuuden antaminen lapsillemme ja tuleville sukupolville. Ehdottamallamme rahoitusavulla on tarkoitus tukea toimia lasten köyhyyden torjumiseksi.

Komissio aikoo ehdottaa Euroopan osaamisohjelmaa ja digitaalisen koulutuksen päivitettyä toimintasuunnitelmaa, joihin sisältyvät lasten digitaidot. Komissio aikoo myös esittää vuonna 2021 eurooppalaisen lapsitakuun käyttöönottoa. Sen tarkoitus on varmistaa, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus peruspalveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Meidän on tavoitettava lapset ja nuoret, jotta voimme aidosti ymmärtää, mitä he ovat kokeneet pandemian aikana. Näin voimme toteuttaa oikeanlaisia toimia heidän tukemisekseen.

Komissio valmistelee uutta kattavaa lasten oikeuksia koskevaa EU:n strategiaa, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 alussa. Jotta saamme lasten äänen kuuluviin strategiassamme, otamme siinä huomioon koronakriisin opit ja vaikutukset ja tukeudumme lasten oikeuksia ajavien järjestöjen asiantuntemukseen.

Emme vielä pysty täysin ennakoimaan kriisin pitkän aikavälin vaikutuksia lapsiimme. Kun sanomme, että lapsissa on tulevaisuus, emme saa unohtaa, että he ovat yksilöitä tässä ja nyt, omine oikeuksineen. Velvollisuutemme on suojella heitä, ja paras tapa tähän on ottaa heidät mukaan päätöksentekoon, nyt ja tulevaisuudessa.

Dubravka Šuica

Demokratiasta ja väestö­kehityksestä vastaava komission varapuheenjohtaja

Didier Reynders

Oikeusasioista vastaava EU-komissaari