Nuorisovaltuuston aloiteoikeus ei ole keneltäkään pois

Liedon kunnanhallitus päätti hylätä kokouksessaan aloitteeni Liedon nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta kunnanvaltuustossa.

Vetosin aloitteessani kuntalain pykälään 26, jossa mainitaan muun muassa näin: "Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa."

Aloiteoikeus nuorisovaltuustolle ei ole pakollinen, mutta yli puolet Suomen kunnista on sen jo myöntänyt. Ymmärrykseeni ei mitenkään mahdu se, ettei näin voisi toimia myös Liedossa.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. On tärkeää, että nuorille annetaan aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heitä ja joiden kanssa he tulevat elämään tulevaisuudessa. Näinä aikoina tämä on mielestäni vielä erityisen tärkeää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nuoret ovat erityisryhmä, sillä he eivät voi äänestää tai olla itse ehdolla vaaleissa ikänsä vuoksi. Näin ollen he eivät pysty muuta kautta vaikuttamaan kunnan asioihin.

Varsinkin päättäjinä meillä on vastuu tehdä Liedosta parempi paikka tulevalle sukupolvelle, mutta täytämmekö vastuumme? Voimmeko käsi sydämellä puhua Liedosta nuorisoystävällisenä kuntana, jos emme anna nuorillemme sanansijaa päätöksiimme?

Tarvitsemme tulevaisuudessa viisaita päättäjiä ja siksi on tärkeää, että nuoret pääsisivät mahdollisimman nuorena osallistumaan ja oppimaan, jotta heistä kasvaa vastuullisia päättäjiä ja yhteiskunnan jäseniä – se, jos mikä on kaikkien edun mukaista.

Kunnanhallituksen päätös on nuorisoa alentava eikä se todellakaan edesauta nuoria kiinnostumaan politiikasta tai kunnallisesta päätöksenteosta.

Haluan itsekin nuorena kuntapäättäjänä vedota muihin lietolaisiin päättäjiin: keneltä mahdollisuus nuorten aloiteoikeudelle on pois?

Suomen kunnista 68 prosenttia eli reilusti yli puolet on antanut mahdollisuuden nuorille. On suorastaan häpeällistä, että Liedon kunnanhallitus ei anna nuorille mahdollisuutta vaikuttaa. Niin kauan, kun emme anna sitä mahdollisuutta, laahaamme kehityksestä perässä.

Henna Takatalo

Liedon kunnanvaltuutettu (kesk)