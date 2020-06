Onko Euroopan unioni menossa umpikujaan?

Euroopassa eletään kriittisiä aikoja. Epävarmuustekijät jäsenmaiden yhtenäisyydessä ovat koetuksella. Syitä on monia, joista tärkeimpinä voidaan pitää Eurooppaa ja koko maailmaa koettelevaa koronapandemiaa.

Suurta huolta aiheuttaa erityisesti Euroopan unionissa lisääntyvä erimielisyys jäsenvaltioiden kesken. Syynä onkin koronaepidemia, joka koettelee jäsenmaita eri tavalla. Euroopan komissio päättää, ketkä saavat rahallista tukea ja kuinka paljon.

Suomi on tunnetusti ollut sopimuksista kiinni pitävä yhteiskunta. Euroopan unionissa on koko olemassaolonsa aikana tehty kymmeniä sopimuksia, joita jäsenmaiden on tarkasti noudatettava.

Nyt tilanne näyttää kuitenkin siltä, että sopimuksista on vähitellen alettu lipsua. Nähtävästi tästä onkin unionissa tulossa ns. uusi normaali.

Jo vuosikausia jopa suurimmat jäsenmaat ovat vähät välittäneet 60 prosenttia koskevasta bkt:n velkakriteeristä. Tähän ei tietenkään ole voitu puuttua, koska juuri nämä jäsenmaat käyttävät unionissa isännän tai emännän ääntä. Suomi on hyvin hoitanut leiviskänsä, mutta koronakriisi on vaikeuttanut Suomenkin tilannetta entisestään.

Unionin perussopimukset kieltävät edellä mainitut menettelyt. Samoin rahallisen tuen (lahjoituksen) myöntämisen niille, jotka ovat itse saattaneet taloutensa kuralle jo ennen koronavirusepidemiaa.

On syytä kysyä, mihin Euroopan unioni on menossa ja onko edessä umpikuja? Pahalta näyttää.

Nyt on toki muistettava, että koronavirus runtelee koko Eurooppaa, eritoten Etelä-Euroopan väkirikkaita jäsenmaita.

Suomi ei näillä näkymin ole pysymässä muutamien EU-maiden rintamassa, joka vastustaa vastikkeettoman tuen ja ilmaisten apupakettien viemistä taloudellisissa ja terveydellisissä vaikeuksissa olevien jäsenmaiden elinolojen helpottamiseksi.

Suomi on alkanut myös lipsua omista periaatteistaan ja seuraa näin "rouva Euroopan" talutusnuorassa.

Ei siis olekaan mikään ihme, että Britannia sai tarpeekseen ja lähti koko unionista.

Eräs asia on vielä huomioitava. Monet, esimerkiksi Balkanin maat, hinkuvat kilvan pääsyä unionin jäseneksi. Syykin lienee selvä: missä EU, siellä ystävä, joka varmuudella huolehtii omistaan, joko omin tai toisten kustannuksilla.

Nyt onkin lopuksi syytä kysyä, mihin Euroopan unioni on menossa ja onko edessä umpikuja? Pahalta näyttää.

Erkki Santala

Pori