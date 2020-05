Aktiviteettien loppu on masentanut monia vanhuksia

Syksyllä 2019 Turun kaupunki käynnisti yli 75-vuotiaille VoiTas-toiminnan eli voima- ja tasapainoharjoittelun ryhmät. Ne kokoontuivat kaksi kertaa viikossa puoleksitoista tunniksi, siinä oli sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä. Toiminnan tarkoitus oli tukea ikäihmisten kotona asumista ja ylläpitää kuntoa.

Liikuntaa järjestettiin eri puolilla kaupunkia. Itse käyn vesijumpassa Petreliuksessa.

Tämä kaikki oli ennen kuin korona iski maaliskuussa ja hallitus laittoi yli 70-vuotiaat kotiinsa karanteenin mukaiseen kotiarestiin. Ei saanut tavata muita ihmisiä, ei lapsiaan, lapsenlapsiaan tai ystäviään. Kaikki harrastustoiminta loppui. Ei saanut käydä kaupassa, ainoastaan jos on pakko, ja silloinkin aamulla seitsemän ja kahdeksan välillä ostamassa vanhat leivät ja maidot pois kuljeksimasta.

Hallitus kävi päivittäin antamassa ohjeistusta siitä, miten meidän tulisi käyttäytyä, ja puhui ylhäältä alaspäin kuin vailla täyttä ymmärrystä oleville. Kuitenkin olemme täysivaltaisia Suomen kansalaisia, joilla on itsemääräämisoikeus.

Tiedän paljon henkilöitä, jotka on peloteltu niin perusteellisesti, että he ovat täysin masentuneita. Lapset tuovat heille kauppakassin oven taakse. Sosiaalisten kontaktien puute on masentanut ja syrjäyttänyt heidät, he eivät enää uskaltaudu mökistään ulos, ja samalla fyysinen kunto on mennyt nollille.

Ikäihmiseen saatetaan luoda paheksuvia katseita, jos hän uskaltautuu kodin ulkopuolelle, ja jopa kommentoidaan, että ”tuonhan pitäisi pysyä karanteenissa”. Tällaista ikäsyrjintää ei ole ennen maassamme nähty.

Olin 15,5 vuotta vankilassa töissä maalaamon työmestarina, eikä sielläkään ollut vankien eristys näin rankkaa. Mielestäni tästä määräyksestä tai suosituksesta lankeaa yhteiskunnalle vielä suuri lasku mielenterveyssairauksien ja muiden muodossa.

Kun televisiossa puhutaan yli 70-vuotiaista, näytetään kuvaa vaikeasti liikkuvasta harmaahapsisesta vanhuksesta vanhainkodissa. Heitäkin toki tuohon ikäryhmään kuuluu, mutta nyt niputetaan yhteen kaikki yli 70-vuotiaat riippumatta kunnosta, terveydentilasta ja elämäntilanteesta. 70–90-vuotiaissa on suuri joukko ihmisiä, jotka asuvat omillaan ja ovat aktiivisia kansalaisia.

Tässä on käynyt niin kuin isossa kirjassa sanotaan: ”Hän on niin kuin lauhkea lammas, ei suutansa avannut.” Missä on se yli 70-vuotiaiden taistelutahto ja itsemääräämisoikeus? Nyt opetetaan, kuinka meidän on pestävä käsiä niin kuin emme osaisi. Olemme pesseet lastemme peput ja opettaneet heille käsien pesun jo ennen päiväkotiin ja kouluun menoa.

Suojaudutaan virukselta, mutta käytetään tervettä järkeä ja säilytetään ihmisarvo.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.