Kävelyreiteille tarvitaan lisää penkkejä huonojalkaisille

Kevät on vaihtumassa suloiseen suveen. Nyt suositukset kehottavat: koko kansa liikkeelle ja erityisesti yli seitsemänkymppiset, joiden aktiivikunto uhkaa hiipua tunnollisen kotona kököttämisen seurauksena.

Kaikenikäisissä on iso joukko heikkojalkaisia polvi-, lonkka-, selkä- tai katkokävelyvaivaisia. Heille jo muutama sata metriä ilman levähdysmahdollisuutta on kertakaikkisen rankka matka.

Jotta into ja voimat riittäisivät vähän pidempiin kävelyihin, pitää olla tiedossa levähdysmahdollisuus sopivin välein. Myös omatoiminen kauppareissu voi jäädä tekemättä, kun ei pääse välillä istahtamaan voimien keräämistä varten. Samoin käy perhe- ja tuttavapiirin tapaamisille puistoissa tai luontokohteissa.

Turun kaupungille ja sen puistovastaaville esitän toiveen, että ryhdytään pikaisesti tilaamaan tukevia, yhden istuttavia ”koronapenkkejä” katujen varsille erityisesti niiden kortteleiden lähelle, joissa asuu periaatteessa omatoimista iäkkäämpää väkeä.

Kysykää terveydenhoidon apuvälineyksiköiltä ohjeita siitä, mikä on sellainen istuinkorkeus, josta nivelkipuisten ja muiden on helppo ponnistaa ylös ilman apua. Tarvitaan vankat käsinojat ja joku tappi mukana kulkevaa kauppakassia varten. Penkki ei saa huojua.

Näitä samoja penkkejä voisi sijoittaa myös puistojen istutusten lähelle ja näköalapaikoille kahden tai useamman ryhminä noin parin metrin puhe-etäisyydelle toisistaan. Siinä sitten voisi ystävien kanssa istahtaa juttusille hieman heikompikuuloinenkin.

Lastenlastenkinkanssa tapaamisia ulkosalla suositellaan. Miten hauska olisikaan piknik tai pikku juhla, jossa nuoret ja ketterät istuvat viltin päällä maassa ja ikäihminen siinä lähellä omalla tuolilla. Tuokaa nuoret mukananne korkea tuoli meille kankeammille! Leikkikenttien penkit tuppaavat olemaan liian matalia.

On myöstärkeää, että löytyy tasaisia, hyvin hoidettuja luontopolkuja. Tasapaino on monella vähän heikompi. Kaatumisesta voi seurata ikäviä nyrjähdyksiä ja murtumia – kuultu on. Kunnon parantuessa ulkoilun myötä voi lähteä sitten jo vaativammallekin luontoretkelle.

Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan yhdenistuttavia, tukevia penkkejä kävelyreiteille ja puistoihin.

Eija Esko

Turku