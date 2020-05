Lapsen kokemuksia on kuultava sairaanhoidossa

Sairaanhoidon henkilökunnan on kohdattava lapsi yhtä tasavertaisesti kuin aikuinenkin, huomioiden kuitenkin lapsen ikä ja kehitystaso. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi, koska lapsi on yksilö, jolla on oikeudet. Tätä noudattaen jokaisessa kohtaamisessa tulisi kunnioittaa lapsen näkökulmaa ja itsemääräämisoikeutta.

Lapsen mielipiteet ja ajatukset täytyy ottaa huomioon ja lapsen kysymyksiin tulee vastata rehellisyyden nimissä.

Lapsen mielipiteet ja kokemukset saatetaan kuitenkin sivuuttaa epähuomiossa, koska huoltajat osaavat usein kertoa tarkemmin lapsen asioista.

Luottamuksellisen suhteen luominen lapseen perustuu juuri hyvään kohtaamiseen; lasta kuunnellaan ja hänelle välittyy aikuisen kiinnostuneisuus hänen asioitaan kohtaan.

Lasten asioissa korostuu olennaisesti perhekeskeisyys, koska huoltajat ovat usein lastensa asiantuntijoita sekä lapsen tuki ja turva. Kaikki lapset tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa sekä pitkän ja lämpimän suhteen luotettavan aikuisen kanssa. Huoltajien huomioimisen merkitys korostuu, koska myös heidän epävarmuutensa ja pelkonsa saattavat siirtyä tahattomasti lapseen ja vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen ja pelkoon.

Lapsen huoltajien kokemukset usein vaikuttavat myös esimerkiksi kokemukseen sairaalakäynnistä, koska heillä on toiveita ja ajatuksia, kuinka he toivovat lastaan kohdattavan ja kohdeltavan. Tämän vuoksi olisi tärkeää luoda hyvä kokemus niin lapselle kuin hänen huoltajalleenkin.

Uudessa ympäristössä, kuten sairaalassa, on paljon uutta ja jopa pelottavaa lapselle. Tällöin korostuu erityisesti, miten lapsi otetaan huomioon, miten lapsen annetaan tutustua uuteen ympäristöön sekä miten ympäristö on pyritty luomaan lapselle sopivaksi.

Nykyään esimerkiksi monilla lasten osastoilla onkin nähtävillä huoneiden värikkyys, erilaiset lelut ja pelit sekä henkilökunnan värikkäät ja kuvioidut työasut. Kaikkien näiden on tarkoitus auttaa lasta sopeutumaan sekä tuoda ympäristö turvallisemman oloiseksi tuttujen asioiden avulla.

Lapsen kohtaamisessa on vielä paljon opittavaa ja kehitettävää.

Myös lapsen kanssa käytetyt vieraat sanat ja termit herättävät pelkoa. Monesti puhutaan asioista, jotka ovat lapselle vieraita sanoilla ja termeillä, joita lapsi ei ymmärrä. Onkin tärkeää pyrkiä käyttämään lapselle sopivaa kieltä, joka vaihtelee lapsen kehitystason mukaisesti.

Lapsen kanssa toimiessa on myös tärkeää ottaa huomioon, että lapsi tietää mitä tehdään ja miksi. Tällöin korostuu lapselle sopivan kielen käyttäminen poistamaan pelkoja, jotka syntyvät vieraista sanoista ja tutkimuksista.

Monesti pelkillä sanavalinnoilla on suuri vaikutus siihen, mitä lapsi sanoista huomioi ja miten lapsi sanottavaan suhtautuu. Kielellisesti on siis tärkeää pyrkiä käyttämään lapsen ymmärtämää kieltä sekä kertoa etukäteen, mitä on tapahtumassa ja miksi.

Lapsen kohtaaminen ja vuorovaikutus lapsen kanssa näin poikkeustilaakin ajatellen on tärkeää ja monitekijäistä niin kotioloissa kuin esimerkiksi terveydenhuollossa, ja aikuisten tulisi kiinnittää siihen huomiota.

Yleisesti ottaen lapsen kohtaamisessa on vielä paljon opittavaa ja kehitettävää. Tästä syystä myös tutkimusten suuntaamista lapsen omiin kokemuksiin olisi syytä lisätä tulevaisuudessa.

Tämä mielipidekirjoituksemme pohjautuu keväällä 2020 koronapandemian aikana kirjoitettuun opinnäytetyöhömme "Lapsen kohtaaminen päivystyksessä".

Tasavertaisuutta sivuten, ei ole ollut aivan helppoa kirjoittaa kirjallisuuskatsausta esimerkiksi kirjastojen ja korkeakoulujen ollessa suljettuna.

Åsa Knuutila, Melisa Ahjosaari, Erika Hörkkö