Rakastuin uudelleen elokuviin

LUKIJAN KOLUMNI

Koronarajoitukset veivät minulta mahdollisuuden tavata rakasta ystävääni hoivakodissa, käydä päivittäin Petreliuksen sosiaali- ja fysioterapeuttisessa uimahallissa ja kirmailla mukavien kavereiden kanssa koripallon perässä.

Onneksi lapseni ja pari ystävääni herättivät minut rakastumaan vanhaan intohimooni, elokuvaan, tosin nyt televisiossa. Siitä on tullut muuten yksinäisten iltojen verraton seuralainen. Palasin myös tapaani arvioida elokuvan tarinan uskottavuutta, yhteiskunnallista merkittävyyttä, psykologista näkemystä – ja tietenkin näyttelijöitäkin.

Rakkauteni syttyi uudestaan tutun Eija-Elina Bergholmin Marja pieni -elokuvan myötä. Pankkivirkailijan unelmat karkaavat ja Marja jää tyhjän päälle. Oi, sitä Liisamaija Laaksosen sydäntä viiltävää näyttelijätyötä!

Ingmar Bergmanin Seitsemäs sinetti muistuttaa pandemiasta, missä päähenkilö pelaa shakkia kuoleman kanssa, mutta 1300-luvulle sijoittuvassa elokuvassa vilkahtaa onneksi välillä kauneus ja toive selviämisestä.

Amerikkalainen elokuva ei ole kuulunut suosikkeihini, mutta nyt katsoin henkeäni pidätellen John Schlesingerin Midnight Cowboyn, missä unelma suurkaupungin helposta menestyksestä vaihtuu laitapuolen kulkijoiden ystävyydeksi. Sen sijaan Francis Ford Coppolan elokuvassa Keskustelu vainoharhainen oman yksityisyyden suojelu ja salakuuntelu johtaa elämän tuhoamisiin.

Eniten minua puhuttelee Jim Jarmuschin 2016 valmistunut Paterson. Nimi tarkoittaa hauskasti sekä kaupunkia että miestä, joka ajaa siellä bussia. Elokuva on kuin työväenluokan runoa kahden toisiaan kauniisti rakastavan, niin kutsutun tavallisen ihmisen arjesta.

Marvin-koiran osuus askarruttaa. Ehkä nykyään joku ottaa itselleen koiran, kun on pettynyt parisuhteensa toiseen osapuoleen. Patersonissa voi tulkita niin, että Marvin on mustasukkainen, kun sen isäntäparilla on niin lämmin ja toimiva suhde. Se yrittää ainakin muistuttaa itsestään tönimällä postilaatikon vinoon ja pureskelemalla Patersonin arkikokemukselliset runot juuri, kun pari aikoo julkaista ne.

Helatorstain tienoilla katsoin kaksi elokuvaa. Ensimmäinen oli sisiliaiskylän tapahtumiin sijoittuva Giuseppe Tomatoren Cinema Paradiso, jossa päähenkilö Toton elämä kuvataan noin kymmenvuotiaasta pikkupojasta aikuiseksi mieheksi, siihen hetkeen, kun hän menee elokuvauransa oppi-isän hautajaisiin. Oppi-isä oli opettanut hänet elokuvan koneenkäyttäjäksi ja rakastuttanut Toton loppuiäksi elokuvan lumomaailmaan.

Jos nousi tippa silmään jo Cinema Paradisossa, niin vielä vuolaammin kävi Paul McGuinnainin 1988 valmistuneen Filmitähdet eivät kuole Liverpoolissa -elokuvan kanssa. Se kertoo tositapahtumiin perustuen sivuosa-Oskarilla palkitusta Gloria Grahamesta, joka vanhetessaan haluaa peittää sairautensa ja säilyttää filmitähteytensä glorian – myös puolta nuoremmalle rakkaalleen.

Elokuvat ovat – ainakin minulle – merkityksellisiä. Ne käsittelevät taiteen ja fiktion suhdetta todellisuuteen. Hyvin kirjoitettu tarina niin kirjassa kuin valkokankaalla voi kertoa yhtä paljon kuin tieteelliset tutkimustulokset.

Nyt odotan näkeväni ajankohtaisen Mikko Niskasen Syksyllä kaikki on toisin sekä elokuvan ja todellisuuden suhteesta kutkuttavasti kertovan Woody Allenin Kairon purppuraruusun. Siinä pääosan esittäjä hyppää valkokankaalta katsomoon, kun näkee siellä saman naisen jo kolmannen kerran.

Kirjoittaja on palannut filmihulluksi.