Suomi avautuu askel kerrallaan

Monet alat ovat kärsineet koronan takia tänä keväänä. Ravintoloilta asiakkaat katosivat hetkessä, kun viruksen etenemistä haluttiin ehkäistä sulkemalla myös kahviloiden ja ravintoloiden ovet. Nyt samoja ovia ollaan avaamassa hallitusti ja turvallisesti. Tämä on tärkeää ravintola-alan ja koko elintarvikeketjun näkökulmasta.

Ravintolat ovat merkittävä osa suomalaista elintarvikeketjua ja sen arvonlisää ja siten niiden sulkemisella on ollut vaikutuksia laajasti eri toimijoille – erityisesti teollisuudelle ja alkutuotantoon. Osalle tuottajista ravintoloiden sulkeminen on tarkoittanut markkinoiden katoamista alta tyystin.

On ensiarvoisen tärkeää, että ravintoloiden avaaminen tehdään kesäkuun alussa hallitusti ja askel kerrallaan, turvallisuus ja terveysnäkökohdat huomioiden. Turvallisuudella luodaan luottamusta, jonka tiedetään olevan myös taloudellisen elpymisen elinehto.

Uskon ja luotan siihen, että me suomalaiset osaamme käyttäytyä vastuullisesti ja arvioida itse, miten on järkevää toimia arkipäivän tilanteissa. Nyt kun yhteiskuntaa avataan vähitellen, on hyvä pitää maalaisjärki mukana, huolehtia käsihygieniasta ja turvaväleistä.

On hyvä muistaa, että tämäkin poikkeusolo loppuu aikanaan ja silloin maakunnissa on oltava valmiina. Haluamme entistä enemmän matkustaa turvallisesti kotimaassa ja täällä on myös paljon nähtävää ja koettavaa. Tämä on suuri mahdollisuus kotimaanmatkailun kehittämiseen.

Monella alalla etätyöt ovat tulleet jäädäkseen, mikä tarkoittaa ihmisten halua ja mahdollisuutta asua entistä enemmän kesämökeillä ja kakkoskodeissa ympäri Suomea ja silloin tarvitaan toimivia nettiyhteyksiä ja muita palveluja. Paikkariippumaton työntekeminen tulee lisääntymään ja se luo pohjaa koko maan elinvoiman kasvulle.

Toivotan kaikki tervetulleiksi mökeille ja nauttimaan kauniista suomalaisesta kesästä, kunhan noudatamme annettuja ohjeita ja varovaisuutta. Vaikka meidän kaikkien elämään ovat vaikuttaneet monet rajoitukset ja huolet tulevasta niin siitä huolimatta nautitaan alkavasta kesästä ja mikä olisikaan parempi tapa kuin nauttia luonnosta tai lämmittää rantasauna.

Olen ilokseni huomannut, että monet opiskelijat ja lomautetut ovat löytäneet työtä metsästä taimia istuttaen ja muista luonnonvara-alan kausitöistä. Tiesittekö muuten, että Suomessa istutetaan 150 miljoonaa puuntainta vuosittain?

Metsässä työt jatkuvat lähes entiseen malliin. Metsäsektori katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti ja metsät ovat avainroolissa myös tästä taloudellisesta taantumasta noustaessa muun muassa uusien innovaatioiden avulla. Työ metsäsektorilla on myös työtä ilmaston hyväksi.

Haetaan metsästä oppia, elämyksiä, työtä ja toimeentuloa. Sanotaanhan metsää myös suomalaisten kirkoksi.

Jari Leppä

maa- ja metsätalousministeri (kesk.)