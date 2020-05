Keskusta näivettyy, jos autoilun suosimista jatketaan

Jos poikkeusoloista on jotain hyvää löydettävä, antavat ne mahdollisuuden järjestelmien muutokseen. Korona on myös osoittanut, että muutos on mahdollista.

Koronan aiheuttamalla liikkumisen väliaikaisella vähentymisellä on ollut myös positiivisia vaikutuksia. Jo nyt on havaittu, miten pienhiukkasten, päästöjen ja katupölyn määrä on romahtanut ympäri maailmaa, myös suomalaisissa kaupungeissa.

Miten saisimme päästöt pidettyä alhaalla myös sitten, kun liikenne taas lisääntyy?

Liikenne nimittäin lisääntyy, se on varmaa. Kaupunkitila taas ei. Jos mitään ei tehdä, liikenne ruuhkautuu ja erityisesti keskustan saavutettavuus heikkenee. Siksi liikenteen lisäyksen pitäisi tulla vähemmän tilaa vaativista liikennemuodoista.

Myöskään Turun tavoitetta olla hiilineutraali 10 vuoden päästä ei saavuteta, jos liikkumisen tavat eivät muutu merkittävästi. Siksi meidän pitää priorisoida muuta kuin henkilöautoliikennettä. Tämä tuo myös terveyshyötyjä ja taloudellista säästöä.

Keskustan pitää olla saavutettavissa kaikilla liikennevälineillä, mutta helpommin kestävillä. Se on myös keskustayrittäjien etu.

Turun Sanomissa 18.5. väitettiin, että keskustayritysten "raha tulee autoilijoilta". Tosiasiassa keskustan liikevaihdosta suurin osa (selvityksestä riippuen 57–75 prosenttia) tulee kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä liikkuvilta. Eikö kannattaisi keskittyä tämän osuuden kasvattamiseen?

Keskusta näivettyy, jos tilasyöppöä ja melua sekä päästöjä lisäävää autoliikennettä ja läpiajoa ei rajoiteta ja tilaa anneta kävelylle, oleskelulle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle – jotta yhä useampi valitsisi kestävän liikkumistavan.

Turku ansaitsee keskustan, joka pelaa omilla vahvuuksillaan, ei automarkettien pelisäännöillä, joilla se häviää varmasti.

Saara Ilvessalo

Turun kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja