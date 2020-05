Pormestarimallikeskustelua käydään väärinpäin

Minusta tässä Turun pormestarimallikeskustelussa mennään johtamisteoreettisesti lähes täysin väärinpäin.

Kun organisaation toimintatapoja rustataan, pitäisi ensiksi vastata kysymykseen "mitä?". Toisin sanoen, mikä on substanssi. Mitä kaupunki tulevaisuudessa tekee, mitkä ovat sen tavoitteet.

Sitä varten kuntalaki (37 §) edellyttää kuntastrategian laatimista. Strategia on suunnitelma hyväksytyn päämäärän saavuttamiseksi. Se tulisi laatia valtuustokaudeksi ja tarkistaa kerran valtuustokaudessa, koska yhteiskunta ja tilanteet muuttuvat.

Nyt Turku on laatinut strategian vuoteen 2029 (laadittu 2014, päivitetty 2018). Tällainen ei tietenkään ole enää strategia, vaan visio. Visio on unelma ja tulevaisuuden tahtotila, josta strategian hahmottaminen aloitetaan.

Kun on vastattu kysymykseen "mitä", niin sitten vastataan kysymykseen "miten?". Tämä on se kysymys, josta Turussa on pormestariasiassa lähdetty liikkeelle ja tehty "millimetrin" tarkkoja organisaatio-osioita. Eli Turussa tehdään ensin organisaatio ja sen jälkeen päätetään toiminnan sisällöstä.

Strategian merkitys nykyisessä turbulenssissa entisestään korostuu. Nykyisen valtuuston olisi tullut ensin hahmotella tulevan valtuustokauden suuntaviivoja, joita pormestarikandidaatit omalla tavallaan vaalikamppailussa sitten täsmentävät tai muuttavat.

Tämä edistäisi pormestarivaalikandidaattien erottumista toisistaan. Kuka painottaa terveydenhuoltoa, kuka koulutusta, kuka liike-elämää jne. Meillä olisi näin ainakin mahdollisuudet arvioida pormestarikandidaattien ja samalla puolueiden "paremmuutta" pelkän naamakertoimen sijasta.

Uuden pormestarin johdolla sitten tehdään lopullinen valtuustokauden mittainen strategia, niin kuin Helsingin pormestari aloittaessaan hyvin nopeasti tekikin.

Lasse Hallamurto

VTM

Turku