Tulevatko sairaanhoitajat jaksamaan koronakriisin jälkeen?

Elämme erilaisessa maailmassa. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan koronavirus on meidän kanssamme.

Sairaanhoidossa Suomessa ja maailmalla tehdään koko ajan töitä täysillä. Hoitajat jatkavat omaa arkeaan töissään, nousevat aamulla ylös, tekevät työvuoronsa, lähtevät kotiin, viettävät aikaa perheen kanssa ja menevät taas töihin. Sama toistuu päivästä ja viikosta toiseen.

Heillä, jotka tekevät hoitotyötä, elämä ei ole pysähtynyt. Monilla hoitoalan ammattilaisilla vallitseva tilanne on lisännyt töitä sekä stressiä ja painetta suoriutua työstään asianmukaisesti, asiakkaita ja potilaita vaarantamatta.

Hoitajien työ on jo kauan ollut raskasta sekä fyysisesti että henkisesti. Hoitajat ovat tehneet töitä sietorajalla, purreet hampaita yhteen ja tehneet parhaansa. Riittävästi resursseja ei ole ollut, eikä ole nytkään. Myöskään henkilökunnan määrä ei ole riittävä. Silti hoitajat ovat menneet joka päivä töihin, potilaiden takia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nyt kun koronavirus on arjessamme paikallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti, ovat hoitajien työ sekä työtehtävät tulleet entistä raskaammiksi fyysisesti, psyykkisesti ja henkisestikin. Jo ennen koronakriisiä moni hoitaja oli miettinyt alan vaihtoa ja sitä, miten he oikeasti jaksavat tehdä hoitotyötä tulevaisuudessa näissä olosuhteissa. Moni hoitaja on myös jo siirtynyt muulle alalle.

Isoin kysymys juuri nyt hoitajien keskuudessa on, miten he tulevat jaksamaan, kun koronakriisi on ohi.

Juuri nyt esimerkiksi sairaanhoitajat sekä lähihoitajat tekevät töitä ja taistelevat äärirajoilla. Vaikka he ovat väsyneitä, vaikka stressi on lisääntynyt ja vaikka ei ole riittävästi suojavarusteita. Moni puree hampaita yhteen ja ehkä ajattelee "pitää vaan jaksaa, ehkä korona on kohta ohi niin saan levätä".

Nyt on poliitikkojen vuoro tukea hoitajia, jotta he jaksavat tehdä tärkeää työtään myös tulevaisuudessa.

Mutta tulevatko hoitajat oikeasti jaksamaan tämän jälkeen ja tuleeko olemaan hoitajia, jotka jaksavat mennä taas töihin, vaikka koronakriisi olisikin ohi? Miten hoitajat jaksavat tänään ja miten he jaksavat, kun koronakriisi on ohi?

Miten kansallisesti on ajateltu tukea hoitajia niin, että he jaksaisivat myös koronakriisin jälkeen? Mitä voidaan tehdä hoitajien tukemiseksi, jos monet heistä tässä tilanteessa palavat loppuun?

Tarvitsemme Suomessa suunnitelman. Ja tarvitsemme sellaisen suunnitelman jo nyt, koska se päivä tulee, jolloin koronakriisi on ohi ja kaikkien pitäisi palata takaisin normaaliin arkeen. Silloin oletetaan, että hoitajat tarttuisivat taas kaikkiin kesken jääneisiin töihin ja tehtäviin.

Voi olla, että tuleekin sellainen päivä, jolloin hoitajat eivät enää jaksa.

Onko meillä Suomessa suunnitelma, ja jos on, niin mitä se pitää sisällään? Vai onko jälleen käymässä niin, että hoitajia muistetaan vain kiitospuheissa ja todelliset toimeenpiteet jäävät vähäisiksi?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hoitajia pitäisi jo tässä vaiheessa tukea heidän työssään niin, että he jaksavat myös koronakriisin jälkeen. Tässä vaiheessa pitäisi jo olla toimintasuunnitelma, miten hoitajia voisi auttaa ja tukea.

He taistelevat sinun takiasi. Nyt on poliitikkojen vuoro tukea hoitajia, jotta he jaksavat tehdä tärkeää työtään myös tulevaisuudessa.

Eva-Maria Strömsholm

sairaanhoitaja

Vaasan Rkp:n valtuustoryhmän varajäsen