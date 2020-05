Onko hoitajilla eri ihmisarvo eri työpaikoissa?

Lehdistä on pitkin kevättä saanut lukea, miten hoitajia eri sairaaloissa on muistettu erilaisin lahjoituksin. Yksityisiltä ihmisiltä on saatu kudottuja villasukkia ja yrityksiltä erilaisia tuotteita. Esimerkiksi välipalapatukoita, juomia ja hierontalahjakortteja. Hienoa!

Korona tekee joka paikassa hoitotyöstä merkittävästi haastavampaa ja vaarallisempaa, vain osaa potilaista hoidetaan sairaalassa. Kotihoidossa ja vanhainkodeissa esimerkiksi on ja tulee olemaan sellaisia asiakkaita, jotka eivät sairaalahoitoa halua eivätkä välttämättä siitä edes hyödy.

Vaikuttaa siltä, että on kuitenkin unohdettu kaikki muut hoitajat, jotka ihan yhtä lailla hoitavat koronapotilaita oman terveytensä uhalla, puutteellisin varustein.

Suojaimilla on tarkoitus suojata sekä henkilökuntaa että asiakkaita. Onko eri työpaikoissa työskentelevillä hoitajilla eri ihmisarvo?

Miksi vääränlaisten suojainten voidaan siis katsoa riittävän vanhusten hoitoon, mutta sairaaloihin niitä ei voida lähettää? Määrittelevätkö ikä ja sairaudet ihmisarvon? Korona ei katso paikkaa, missä se tartuttaa.

Mitä me täällä vanhainkodeissa ja kotihoidossa olevat ammattilaiset olemme, takalinjan koronahoitajia vai?

Koemme, että meidät on kokonaan unohdettu vanhustyössä!

Takalinjan koronahoitajat