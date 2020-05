Yliopistot valmentamassa vilpin tielle

Kiitokset Juhani Melaselle kirjoituksesta (TS 23.5.) aiheesta, joka koskee melko harvoja, mutta sitäkin enemmän. Pääsykokeissa yliopistoihin on nimittäin kyse aika lailla loppuelämästä, mitä työtä tekee ja mihin yhteiskunnassa sijoittuu! Eli ei lainkaan ihme, jos jollekin tulee mieleen vilppi, kun mitään valvontaa ei kokeissa ollut!

Perheessämme on kolme yliopistoihin pyrkivää motivoitunutta nuorta, jotka ovat aloittaneet pääsykokeisiin valmistautumisen jo elokuussa 2019. Valmistautuminen valmennuskursseilla on ollut kokopäiväistä opiskelua. Tällöin he eivät ole myöskään oikeutettuja minkäänlaisiin yhteiskunnan tukiin.

Korona muutti maailmaa ja muuttaa jatkossakin. Ei kuitenkaan voida ajatella, että koronan uhan varjolla yliopistoihin voi päästä laittomin lunttauskeinoin.

Jos valintatoimikunnan puheenjohtaja professori Jukka Pelkonen myöntää Ilta-Sanomille 19.5., "ettei vilpistä käytännössä jää kiinni", ovat pääsykokeet todella epäoikeudenmukaiset, oikea farssi! Pelkosen neuvo lieneekin parasta valmentautumista, kun osa pääsykokeista on vielä edessä!

Perheessämme kaikki kolme pyrkijää kieltäytyivät ajatuksesta, vaikka tiedossa oli, että erilaisia vilppejä käytetään.

Kysyisinkin nyt, mitä sanoa nuorelle, joka luettuaan vuoden jää viivan alle, tietäen toisen päässeen jonon ohi vilpillä?

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on nyt jo poikinut kymmeniä valituksia aiheesta. Vastaus tulee kuitenkin olemaan selvä. Koronasta johtuen ei parempaan pystytty...

Juridisesti asia olisi toki mielenkiintoista testata. Yliopistojen luentosalit olivat tyhjillään ja tilaa olisi ollut turvalliseen normaaliin kokeeseen.

Tämä olisi ollut helppo päätös samalla kun päätettiin avata koulut! Haiskahtaa selvältä laiskuudelta.

Jatkossa yliopistojen kannattaisi miettiä opiskelijavalinnoissa myös opiskelijoiden motivaatiota alalle eikä vain sitä, miten valinta järjestetään helpoimmin.

Olli Jurvainen