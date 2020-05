Korona osoitti uuden maakunnallisen toimintatavan välttämättömyyden

Yhteiskuntatieteissä on puhuttu jo pitkään riskiyhteiskunnasta. Käänteiden ennustamattomuus ja ennalta määriteltävien vaihtoehtojen tunnistaminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Tämän on kouriintuntuvasti koronapandemia osoittanut.

Tärkeintä on varautuminen: on osattava tarvittaessa toimia, tuli mitä tuli.

Aluehallintomme sekavuus on koronakriisissä aiheuttanut jatkuvia epäselvyyksiä. Tämän vuoksi jokaisessa maakunnassa tarvitaan nopean toiminnan joukot, jotka tarvittaessa reagoivat välittömästi ja valmistelevat normaaleja hallintokäytäntöjä joustavampia ratkaisuja.

Ne pystyvät välittämään oman alueensa näkökulmia painokkaasti maan hallitukselle ja keskushallinnolle sekä soveltamaan valtakunnallisia päätöksiä.

Nopean toiminnan joukkoihin tarvitaan hallinnon, yrityselämän, asiantuntijaorganisaatioiden, kansalaistoiminnan ja poliittisen kentän parhaat voimat.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Poikkeusajan toimintatavat on valmisteltava ja niitä tulee myös säännöllisesti harjoitella. Joukot tarvitsevat myös riittävän määrän valmistelijoita, jotka tekevät taustaselvityksiä ja valmistelevat nopean toiminnan joukkojen kokoontumisia. Nopean toiminnan joukkojen käytännön järjestelyistä vastaisivat maakuntien liitot.

Nopean toiminnan joukot kutsuttaisiin koolle normaalitilanteessa kerran vuodessa erittelemään ja tulkitsemaan yhteiskunnallista kehitystä oman maakunnan näkökulmasta.

Kokoontumisiin liitettäisiin kansalaisraateja, joissa kansalaiset pohtisivat asiantuntijatiedon perustalta erilaisia teemoja.

Nopean toiminnan joukkojen työskentelyn aluksi olisi myös tarpeen sopia menettelyt tilanteisiin, joissa tarvitaan välitöntä reagointia.

Nopean toiminnan joukoille perustettaisiin kaikille avoin monipuolinen ja vuorovaikutteinen kotisivu, johon kerättäisiin systemaattisesti aineistoa oman maakunnan tulevaisuuden kannalta tärkeistä muutosprosesseista. Kotisivun ylläpitämisestä vastaisi maakunnan liitto.

Internetiin kerätty muutosprosessien seurantajärjestelmä edistäisi älykkään alueen kehittymistä, kansalaisten osallistumista oman kotiseutunsa tulevaisuuspohdintoihin ja samalla saataisiin oman maakunnan edunvalvonnan yhteisen äänen vahvistamisaineksia.

Hannu Katajamäki

Turku