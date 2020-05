Alkoholistin on saatava apua

Mikäli terveen vastakohta on sairas, on alkoholisti sairas. Erikoinen tauti, jota ei yleensä tunnusteta omaksi sairaudeksi. Suomessa on satojatuhansia alkoholin riskikäyttäjiä, joista alkoholisteja lienee satatuhatta.

Alkoholisti ei vietä aikaansa puistoissa ja rannoilla, vaan kulkee keskuudessamme ja tekee työnsä kuin kuka tahansa. Onnellista alkoholistia ei kuitenkaan ole olemassa. Jokainen haluaisi lopettaa juomisensa. Se vaan ei ole helppoa, ei meillä Suomessa eikä todennäköisesti missään muuallakaan.

Jos haluaa lopettaa tupakoinnin, löytyy peukuttajia ja tsempin toivottajia. Jopa yhteiskunta tukee tupakoinnin lopettajia terveydellisiin syihin viitaten. Alkoholin käyttäjä ei vastaavaa kohtelua saa missään.

Voiko alkoholismista parantua? Voi toki! Mutta kyse ei ole samasta parantumisprosessista kuin vaikkapa syövästä parantuminen. Syöpä leikataan ja annetaan tarvittavat hoidot. Alkoholismiin ei ole vastaavaa hoitoa. Päänsärkyyn saa tabletin, mutta alkoholismista parantuminen vaatii omaa tahtoa, uskoa parempaan tulevaisuuteen ja vahvaa tukea.

Onko alkoholismi itse aiheutettua? Tavallaan, mutta prosessi on yleensä pitkällinen. Myös syövän syynä voi olla oma elämäntapa, mutta varsinainen sairauden syntyminen saattaa olla hyvinkin nopea. Tosin keuhkosyöpä edellyttää pitkää tupakointia, eikä ihosyöpäkään kehity yhden kesän ruskettumisen seurauksena. Jo pelkästään ruokailutottumukset voivat aiheuttaa syöpää.

Vielä muutama vuosikymmen sitten syöpään sairastumisesta ei puhuttu. Tänään alkoholismista ja halusta parantua siitä ei puhuta.

Kissa vaan pitäisi nostaa pöydälle! THL voi aivan hyvin tämä koronan mentyä aloittaa uuden projektin alkoholismista. Tipaton tammikuu ei paljoa tuota.

Alkoholin juominen korvataan vain alkoholittomilla viineillä ja oluilla ja juomisen fyysinen ja psyykkinen tapa säilyy. Meille on kerrottu koronasta kuukausia pitkillä tv- ja radio-ohjelmilla. Entä jos vastaavalla perusteellisuudella paneudutaan riskijuomiseen ja alkoholismiin?

Camillan tapaus (TS 18.5.) on erinomainen esimerkki, että Sillankorvan märästä päästä voi selvitä jaloilleen. Tarvitaan vain se "herätys" ja sen jälkeen vankat tukijärjestelmät, jotka auttavat eteenpäin päivän kerrallaan tukien, ei syyllistäen.

Jouko Moisala

Raisio