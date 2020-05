Anneli Terho: Havaintoja korona-ajasta

Pitihän se tietää jo maaliskuun puolivälissä, mitä on tulossa. Oli viimeinen pilatestunti – vaikkei sitä silloin tiedetty. Meitä oli nelisenkymmentä naista ja miestä, monen ikäistä porukka. Ihmettelin tunnin jälkeen, miten nopeasti sivuilleen vilkuilematta väki katosi.

Seuraavana päivänä joogatunnilla olikin vain kourallinen väkeä. Siellä kuulimme, että liikuntaryhmät keskeytetään. Hallituksen antama päätös kokoontumisrajoituksista toteutettiin heti.

Sunnuntaina päätin vielä mennä kirkkoon. Piti olla konfirmaatiokirkko ja tuumin, että kirkko on tupaten täynnä, mutta jään peränurkkaan, ettei tauti tarttuisi. Kirkossa olikin vain kourallinen väkeä. Ei siellä rippilapsista ollut edes puhetta. Viimeisen penkin kulmalle jäin niin kuin olin tuuminut. Edellisen penkin keskellä istuva katseli hätääntyneen tuntuisesti taakseen, kun istuin parin metrin päähän. Hän siirtyikin neljän metrin päähän heti kun kehtasi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ei siellä kukaan uskaltanut yskiä eikä rykäistä, ettei olisi herättänyt paniikkia. No, yksi taisi niistää nenänsä kun oli lueteltu kuolleet. Silloin minäkin hoksasin, että me olemme nyt toinen toisillemme vaarallisia.

Vaan en minä silloinkaan vielä älynnyt, että minäkin joutuisin kotiarestiin. Muistan lääkärin kertoneen, että muistisairaatkin eroavat toisistaan enemmän kuin keski-ikäiset. Vaan nyt meidät kaikki 1950 tai sitä ennen syntyneet on niputettu samaan laatuluokkaan: me ollaan kaikki hauraita, ja suojeltavia. Jumpparyhmissä ei tehty eroa olitko 15 vai 80, kaikki siellä tekivät samoja juttuja eikä ketään katsottu syrjäsilmällä eikä säälitelty.

Ikäihmisten suojelutarpeesta on jankutettu jo kohta kaksi kuukautta. Mistä ihmeestä ne ovatkin keksineet tuon sanahirviön, ikäihminen. Jokaisella ihmisellä on ikä, vastasyntyneellekin sitä alkaa kertyä ensimmäisestä hengenvedosta asti. Japanissa ikää on jo kertynyt ennen syntymää kokonainen vuosi. Hedelmöittyminen ja syntyminen merkitsevät siirtymistä ajan maailmaan, iän kertymiseen, uuden kasvun, pienten kuolemien ja lakastumisten kiertokulkuun. Siis ikäihmisiä me kaikki olemme.

Olisi reilumpaa, jos he käyttäisivät meistä selkeää sanaa, vaikkapa vanha: Sitä sanaa ei uskalla käyttää, ei nykyisin ole tapana tunnustaa olevansa vanha, ei ainakaan kuolevainen.

Pari kuukautta sitten omassa maakunnassa ei ollut vielä yhtään todettua sairaustapausta; silti asiat muuttuivat heti. Jopa tuttu naisryhmä päätti hallituksen tiedonannon jälkeen peruuttaa seuraavan päivän kokoontumisen, vaikka kenelläkään ei ollut edes nuhaa eikä kukaan ollut matkustanut kymmentä kilometriä kauemmaksi.

Nämä samat naiset olivat vielä äsken toimineet vapaaehtoisina, siivonneet ja remontoineet jälkikasvunsa koteja, laittaneet tuon tuostakin pitoja koko perheklaanille, hoitaneet lapsenlapsiaan, etenkin sairaita, kun ei ollut pääsyä päivähoitoon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Moni meistä ikäihmisistä on ollut läheisilleen ja muillekin pylväitä, joihin tukeutua elämän moninaisissa kuohuissa. Mummon ja papan syli ja koti on ravinnut ja hoitanut pieniä ja suuriakin kasvukivuissa.

Nyt koko 70-vuotta täyttäneiden joukko oli määritelty hauraiksi ja avuttomiksi suojelukohteiksi, joiden pitää pysyä erossa suuresta osasta siitä, mikä on täyttänyt heidän päivänsä. Monen kohdalla perilliset, jotka vielä eilen olivat pyytäneet apua siihen ja tähän, ovat yhdistäneet voimansa ja ilmoittivat: Nyt et mene kauppaan, et muuallekaan, me otamme haltuumme sinun asioittesi hoidon ja elämäsi.

Kuuntelin aamulla radiosta lasten ja nuorten lisääntyneestä ahdistuneisuudesta. Heidän ahdistuneisuutensa on mittareiden mukaan suurempi kuin meidän "ikäihmisten".

Olisikohan meidän asiamme yhteinen. Ehkä vain "ikäihmiset" eivät kaipaa live-kohtaamisia, ehkä niitä kaipaavat kipeämmin lapsenlapset ja muut, joiden elämään nämä hauraaksi luokitelleet ovat kuuluneet.

Tietenkin kädet pestään, tietenkin sairaina pysytään erillään, mutta toisilleen tärkeitä ja rakkaita ihmisiä en soisi pidettävän toisilleen turvallisuusuhkina.

Ehkäpä elämänkaaren ääripäissä, alussa ja loppupuolella elävät tarvitsemme juuri nyt toisiamme.

Kirjoittaja on 76-vuotias eläkeläinen.