Kuka vaihtoi jäähallin paikan?

Viime aikoina on käyty keskustelua vanhan jäähallin purkamisesta ja uuden rakentamisesta ns. elämyskeskukseen. On sanottu, että Artukaisten halli on liian kaukana. Miten se on sinne joutunut?

Vuonna 1994 ilmestyneessä kirjassani ”70 vuotta turkulaispalloilua” kerron kaupungin ja Pallopiirin edustajien välisestä neuvottelusta. Kaupunkia edusti liikuntatoimesta vastaava kaupunginjohtaja Pentti Lahti, liikuntatoimenjohtaja ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja sekä SPL:n Turun piiriä puheenjohtaja Reijo Toivosen johdolla piirihallituksen työvaliokunta (jonka jäsen olin). Tekstini kuuluu näin:

”Turussa oli pitkään puuhattu jäähallia tähtäimessä lähinnä vuoden 1991 jääkiekon MM-kisat. Poliitikkojen kesken oli saatu jonkinlainen yksimielisyys siitä, että halli rakennetaan, mutta paikasta oli erimielisyyttä. Osa kannatti Kupittaata ja osa Artukaisten aluetta. Asia koski jonkin verran myös jalkapalloilijoita ja niinpä syksyllä 1987 järjestettiin neuvottelu kaupungin edustajien ja piirihallituksen työvaliokunnan kesken yhteisymmärryksen löytämiseksi jos jäähalli rakennetaan Kupittaalle.”

”Asiasta ei syntynyt minkäänlaista ongelmaa, sillä neuvottelussa apulaiskaupunginjohtaja Pentti Lahti lupasi lähialueelta korvaavat kentät niiden tilalle, joille halli rakennetaan, jos se tulee Kupittaalle. Työvaliokuntaa ratkaisu tyydytti etenkin kun samalla oli luvassa jalkapalloilijoiden käyttöön tiloja uudesta hallista kuten kahviotilat, lehdistöhuone jne.”

”Näin ollen SPL:n Turun piiri ei asettunut poikkiteloin Kupittaalle rakennettavan jäähallin suhteen, vaikka sellaisia väitteitä eräillä tahoilla esitettiin. Poliittinen enemmistö halusi kuitenkin hallin Artukaisiin, jonne se myös rakennettiin”.

Turkuhalli on kelvannut turkulaisille, mutta jos halutaan rakentaa uusi halli, miksi vanha pitää purkaa? Eikö sitä voida ”sisustaa” uudelleen? Musiikkihalli? Kongressitilat? Taitoluisteluareena? Entä messukeskukselle lisätilaa?

Rauni Paavola

VTM

TPK:n kunniapuheenjohtaja, piirin kunniajäsen