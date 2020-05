Toivo on tie ulos kriisistä

Tänä keväänä moni asia on muuttunut. Aiemmin kenties rutiininomaisestikin eteenpäin soljunut arki on nyt hyvin erilaista. Huoli omasta ja läheisten terveydestä on jatkuvaa ja valvottaa usein myös öisin. Olemme saaneet muistutuksen siitä, että meidänkin yhteiskuntarakenteemme on haavoittuva.

Nämä poikkeukselliset ajat ovat kuitenkin myös osoittaneet, mikä valtava välittämisen voima meissä suomalaisissa on. Kriisi on nostattanut auttamisen aallon: ihmiset ovat yhdessä toimineet sen eteen, että kaikki saisivat tarvitsemansa avun. On noudatettu rajoituksia, autettu riskiryhmäläisiä ruokaostoksissa, tuettu järjestötyötä, kysytty yksinäiseltä, mitä kuuluu.

Kriisi on kysynyt paljon kärsivällisyyttä meiltä kaikilta, mutta on myös osoittanut sen, että suomalaiset ovat avuliasta ja aktiivista kansaa. Kiitos siitä kuuluu kaikille.

Pandemian keskellä on tärkeää muistaa, että kaikkialla maailmassa huoli tulevasta on yhteinen. Virus aiheuttaa paitsi maailmanlaajuisen terveyskriisin myös katastrofaalisen inhimillisen kehityksen kriisin, jopa nälänhädän, joka iskee voimallisimmin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin erityisesti kehittyvissä maissa.

Monet ovat niissä jo nyt tilanteen vuoksi menettäneet työnsä, toimeentulonsa ja jokapäiväisen leipänsä. "Kahden metrin yhteiskunta" ei ole tiiviisti asutuilla alueilla mahdollinen, eikä kaikkialla pystytä työskentelemään virtuaalisesti tai järjestämään etäkoulua.

Virus ei pysähdy valtioiden rajalle, joten pandemia on saatava yhteisponnistuksin kuriin kaikkialla. Verkottuneessa maailmassamme ongelmat ovat yhteisiä, ja siksi ratkaisujenkin on oltava yhteisiä – vain pitkäjänteisellä kehitysyhteistyöllä ja yhteistoiminnalla saamme aidosti kestävää ja tasa-arvoista muutosta aikaan.

Virke "kukaan ei ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa" pitää tässä kohtaa hyvin paikkansa.

Tämän kriisin suurimmat kärsijät ovat kehittyvissä maissa elävät lähimmäisemme.

Fida, Suomen Lähetysseura ja muut suomalaiset kehitysjärjestöt tekevät yhdessä töitä sen eteen, että huominen olisi kaikkialla maailmassa toiveikkaampi ja tasa-arvoisempi myös koronaviruskriisin jälkeen.

Keskeisiä kumppaneitamme ovat globaalin etelän kirkot, jotka tavoittavat miljoonia ihmisiä: niiden puoleen käännytään kaikissa elämän vaiheissa, iloissa ja suruissa. Kirkon rooli on merkittävä myös tiedon levittämisessä ja terveydenhuollon sekä sosiaalisten palveluiden tarjoamisessa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että haavoittuvimmassa asemassa olevat, kuten vammaiset ihmiset, saavat tarvitsemansa tiedon ja tuen. Esimerkiksi Tansaniassa kumppanimme tuottavat viittomakielistä materiaalia kuuroille. On tärkeää, että työtä tehdään niiden verkostojen kautta, jotka ovat olemassa ja puhutaan sitä kieltä, jota yhteisö kuuntelee.

Elämme nyt kriisiaikaa, mutta elämme samalla myös uusien mahdollisuuksien aikaa. Kriisit ovat omanlaisiaan taitekohtia – joudumme valitsemaan, lähdemmekö eristäytymisen vai yhteistyön tielle. Historiassa on esimerkkejä molemmista.

Tilanne haastaa meidät katsomaan toisiamme uusin silmin ja avoimin sydämin. On ponnisteltava sen eteen, että luomme toivoa ja uskoa tulevaan, sillä ilman sitä jäämme pelon valtaan.

Olemme hyvin tiedostaneet lähellä olevien auttamisen tärkeyden. Se on meidän suoranainen velvollisuutemme. Kuitenkin tämän kriisin suurimmat kärsijät ovat kehittyvissä maissa elävät lähimmäisemme. He tarvitsevat tukeamme kipeämmin kuin koskaan aiemmin.

Rolf Steffansson

toiminnanjohtaja

Suomen Lähetysseura

Harri Hakola

toiminnanjohtaja

Fida International