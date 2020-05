Isät on päästettävä taas synnytyssairaalaan Varsinais-Suomessa

Isien läsnäolo-oikeus synnytyssairaaloissa tulee palauttaa välittömästi, koska koronatartuntojen riski Varsinais-Suomessa on pienentynyt huomattavasti.

Tyksin Naistenklinikka on vakuuttanut, että perhekeskeisyys on keskeinen Raskaus ja synnytys -vastuualueen ohjaava arvo ja tukihenkilörajoitusten purkaminen on myös heidän päämääränsä ja jatkuvan tarkkailun alla. Infektioasiantuntijoiden suositusten on kerrottu merkitsevän päätöksenteon taustalla.

Silti vielä näin toukokuun lopussa tukihenkilöiden ja isien läsnäolo niin synnytyksen käynnistyksessä, sektiossa kuin synnyttäneiden osastolla on kielletty.

Meillä Varsinais-Suomessa koronapandemia ja tartuntojen määrä on jo rauhoittunut. Tyks julkaisi vastikään infektiolääkärin arvion tämänhetkisestä tilanteesta Varsinais-Suomessa:

"Koronaepidemia Varsinais-Suomessa on tähän mennessä noudattanut samaa kulkua kuin jokatalvinen kausi-influenssa. Koronavirustautiin sairastuneiden määrä alkoi kasvaa kahdeksas päivä maaliskuuta ja saavutti huippunsa neljäs päivä huhtikuuta. Sen jälkeen taudin esiintyvyys on laskenut."

Sairaanhoitopiirin tiedote jatkuu: "Karanteenissa on ollut satoja ihmisiä. Lisäksi muut ihmiset ovat noudattaneet hyvin rajoituksia. Myös jatkossa merkitsee paljon, miten ihmiset käyttäytyvät. Esimerkiksi desinfiointiainepullot ja etäisyydet kaupoissa ja kahviloissa, yskiminen hihaan sekä isojen ihmisjoukkojen välttäminen ovat edelleen tarpeen, Rintala sanoo. Jos ihmiset toimivat näin, Rintala uskoo epidemian hännän pysyvän matalana kesän yli."

Tämän pohjalta luotan ja uskon täydestä sydämestäni Tyksin jo pian sallivan isien ja tukihenkilöiden läsnäolon niin käynnistyksessä, sektiossa kuin synnyttäneiden osastolla.

Sama toive koskee tietenkin neuvola- ja ultraääniyksiköitden tekemien rajausten purkua alueellamme, jottei isää suljeta pois lapsen kasvun seurannasta jo ennen tämän syntymää ja sen jälkeen, kuten nykytilanteessa.

Isä ei ole vierailija, hän on lapsen vanhempi ja huoltaja, jota ei tule perusteetta erottaa lapsestaan. On kestämätöntä, että toiset joutuvat kuulemaan rakenneultrassa raskauden keskeytymisestä yksin eikä isällä ole mahdollisuus edes kuulla lääkärin kertomana tästä, vaan hänet on suljettu ulkopuolelle.

Kun pandemia on nyt selkeästi rauhoittunut infektiolääkärin arvion mukaan, on perusteetonta pitää tuhansia tulevina kuukausina synnyttäviä äitejä pelossa yksinjäämisestä ja rajata isän mahdollisuutta olla läsnä vastasyntyneen lapsen ensipäivissä vasten isän tahtoa. Seuraukset näille rajaustoimenpiteille ovat kohtuuttoman suuret.

On kohtuutonta ylläpitää rajoituksia myöskään mahdollisesti muissa sairaanhoitopiireissä olevien erilaisten infektiotilanteiden takia muiden äitien ja perheiden kanssa tasapuoliseen kohteluun viitaten.

Vielä pari kuukautta sitten vertaisten perheiden ja äitien saama kohtelu ympäri Suomen oli täysin erilaista kuin mitä se tällä hetkellä on, vaikka meillä ei infektiolääkärinkään mukaan ole aktiivista pandemiaa tai suurta tartuntojen leviämisen riskiä toistaiseksi alueellamme.

Tilanteen äkillisesti muuttuessa pahemmaksi rajaaminen olisi ymmärrettävää, nykytilanteessa se ei mitenkään sitä ole, kun tilannetta verrataan kausi-influenssaan.

Minna Valtari

Turku