Oppivelvollisuuden laajentaminen ei estä nuorten syrjäytymistä

Näyttää siltä, että oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen. Arvioiden mukaan lakiuudistuksen uskotaan tuovan satojen miljoonien säästöt nuorten työllisyysasteen noustessa neljä prosenttia. Niin ikään mielipidekirjoittajan mukaan nykyinen 9-vuotinen peruskoulu ei vastaa nykymaailman vaatimuksia (Eeva-Johanna Eloranta, TS. 12.5).

Olen samaa mieltä, että peruskoululla on ja olisi ollut itsetutkiskelun paikka jo pitkään. Esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidossa trendi on ollut laskeva, liian moni nuori voi huonosti ja pojat "amikseen", tytöt lukioon -koulutuspolun sukupuolittuminen on jo yleisesti hyväksytty "uusi normaali".

Mutta missä piilevät koulutuksesta putoamisen ja sen myötä syrjäytymisen juurisyyt?

Tyvestä puuhun noustaan, sanotaan, ja kysynkin; miten oppivelvollisuuden pidentäminen ratkaisee ongelman nimenomaan niiden nuorten osalta, jotka eivät jaksa lukuisista eri syistä viedä nykyistä yhdeksääkään peruskouluvuotta onnistuneesti päätökseen?

Jos esimerkiksi nuoren akateemiset taidot eivät yllä peruskoulun päättyessä lähellekään keskitasoa, niin miten yhden vuoden lisäys oppivelvollisuuteen voisi paikata vuosien saatossa syntynyttä ongelmaa?

Luonnehtisin oppivelvollisuuden pidentämispäätöstä pyrkimykseksi yli siitä, missä aita on matalin, mitenkään vähättelemättä jo ongelmissa olevien nuorten tukijärjestelmän kehittämisen välttämättömyyttä.

Lapsissa on kansakunnan tulevaisuus. Riskit, jotka indikoivat nuoren koulupudokkuutta ja sen myötä ongelmia elämän monella osa-alueella ovat havaittavissa jo varhain: perheen ongelmien kasaantuminen (sairaudet, työttömyys, perheen sisäiset ristiriidat), yli sukupolvien siirtyvä huono-osaisuus, laaja-alaiset oppimisvaikeudet jne. Kaikki nämä yhdessä tai erikseen saattavat johtaa myös kiusaamisen ja syrjimisen kohteeksi joutumiseen koulussa, mikä on pilannut aivan liian monen nuoren elämän.

Mielestäni oppivelvollisuusiän kasvattaminen ei ole ratkaisu muun muassa edellä luettelemieni ongelmien ennaltaehkäisyyn. Resurssit pitääkin ohjata entistä tehokkaammin tasokkaaseen varhaiskasvatukseen sekä matalan kynnyksen omaavan oppilashuoltoryhmän ja asuinalueesta riippumattoman perus- ja erityisterveydenhuollon palveluihin, jossa oleellista on tiivis ja velvoittava yhteistyö kodin, eri viranomaistahojen ja koulun välillä.

Alati muuttuvassa maailmassa työelämän vaatimukset elävät ja ovat vaikeasti ennustettavissa, mutta lasten perustarpeet kaikessa yksinkertaisuudessaan eivät muutu: heille riittää hyvän elämän eväiksi turvallinen kasvuympäristö, rakastavien läheisten ihmisten läsnäolo ja huolenpito.

Jari Sinkkosen mukaan "Ei haittaa, vaikka välillä olisi vähän tylsääkin"!

