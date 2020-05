Verenluovutus on turvallista myös koronapandemian aikana

Nimimerkki "Vakioluovuttaja" kirjoitti Turun Sanomien mielipidepalstalla 19.5. pettyneensä käyntiinsä verenluovutuksessa Salossa koronapandemian aikaan. Hän kysyy, miten voi olla mahdollista, että Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun verenluovutuksessa "eletään kuin koronavirusta ei olisi olemassakaan".

Olemme pahoillamme kokemuksesta, joka luovuttajalle syntyi. Verenluovutukseen on turvallista tulla myös koronapandemian aikaan, joskin kyseisessä luovutustilaisuudessa monen tekijän summasta kaikki ei mennyt niin kuin olisi pitänyt.

Veripalvelu otti heti epidemian rantauduttua Suomeen pandemiavarotoimet käyttöön kaikissa verenluovutuspaikoissa. Verenluovutusten on jatkuttava, jotta potilaiden verivalmisteiden saanti turvataan myös poikkeusoloissa, ja teemme kaikkemme pitääksemme huolta niin luovuttajien kuin henkilökuntamme turvallisuudesta.

Olemme ottaneet käyttöön ajanvarauksen, jotta voimme rajoittaa luovutustilassa olevien määrää niin, että turvaetäisyyksien pitäminen luovuttajien kesken on mahdollista ja vältetään pitkiä jonotilanteita. Yhteen aikaikkunaan otetaan tietty määrä ajanvarauksia, jonka sisällä näiden henkilöiden tulee ilmoittautua verenluovutukseen.

Lisäksi pandemiavarotoimiimme kuuluu ovella tehtävä tarkastus flunssaoireiden varalta sekä ohjaaminen käsien pesuun/desinfiointiin heti sisään tultua. Luovutustiloihin ei päästetä muita.

Luovutuksen jälkeen suosittelemme mahdollisen huonovointisuuden ehkäisemiseksi nauttimaan juomaa ja välipalaa, jota pidämme korona-aikaankin tarjolla. Tarkoitus ei ole jäädä kahvittelemaan paikan päälle pitkäksi aikaa.

Salossa ajanvaraus ei kyseisessä tilaisuudessa valitettavasti toiminut suunnitellulla tavalla, ja luovutustila pääsi hetkellisesti ruuhkautumaan. Syitä oli useita.

Tietoliikenneongelmat aiheuttivat prosessiin hitautta. Tilaisuus oli pitkälti täyteen varattu, luovuttajia ehti tällä välin tulla paikalle enemmän kuin prosessimme veti.

Lisäksi ohjeistuksen mukaisesti luovuttamaan otettiin sopiviin väleihin myös joitakin sellaisia, jotka eivät olleet varanneet aikaa. Kaikkia luovuttajia ajanvarauksemme ei ole tavoittanut, joten näin on katsottu kohtuulliseksi toimia, erityisesti jos luovuttaja on tullut pitkän matkan takaa.

On hyvin epätodennäköistä, että luovuttaja on altistunut verenluovutustilaisuudessamme koronavirukselle. Verenluovutukseen voi tulla vain terveenä, ja myös henkilökuntamme on ohjeistettu jäämään pois töistä jos on pienimpiäkin oireita.

Olemme pahoillamme ikävästä kokemuksesta ja olemme tarkentaneet toimintaohjeitamme ajanvaraukseen ja ruuhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyen.

Satu Pastila

verenluovutustoiminnan johtaja

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu