Seutukaupungit tarvitaan vahvasti Suomen kartalle

Suomi on seutukaupunkien Suomi ja Varsinais-Suomi on seutukaupunkien ja seutujen maakunta. Nyt seutukaupunkien tulo vahvemmin esiin ja kartalle on hyvin tärkeää.

Seutukaupunkeja on Suomessa 56 ja niissä asuu noin miljoona asukasta. Niiden osuus bkt:stä on lähelle 15 prosenttia Tilastokeskuksen vuoden 2015 tietojen pohjalta arvioituna. Seutukaupungit ovatkin teollisen Suomen kivijalka. Seutukaupunkien kehittämisen selvitysmies, kaupunkineuvos Antti Rantakokko puhui "duunari-Suomesta".

Seutukaupungit ovat maakunnan sisällä olevien toiminnallisten alueiden keskuksia ja palveluiden ja teollisuuden keskittymiä. Ne eivät ole maakuntien hallinnollisia, taloudellisia tai kulttuurisia keskittymiä eivätkä niiden keskittymien välittömässä läheisyydessä. Niiden väkiluku on yleensä suurempi kuin 15 000 asukasta.

Varsinais-Suomi on viiden seutukunnan maakunta. Salo, Loimaa, Uusikaupunki, Parainen, Laitila, Paimio ja Somero ovat mukana seutukaupunkiverkostossa.

Seutukaupungeilla on sekä yhdistäviä että erottavia tekijöitä. Erilaisuudestaan huolimatta ne muodostavat oman tiiviin verkostonsa. Rakennemuutoksia on tapahtunut niin teollisuuden, palveluiden kuin osaamisen alueilla. Lisäksi väestön väheneminen ja ikärakenteen muutokset vaikuttavat voimallisesti seutukaupunkien elinvoimaan.

Seutukaupunkien erilaisuuden johdosta ei ole yhtä yhtenäistä ratkaisua, jolla seutukaupunkien kestävää kasvua ja elinvoimaista kehitystä voidaan jatkossa tukea.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnassa kiinnitimme vuonna 2015 huomiota seutukaupunkien elinvoimaisuuteen ja taloudelliseen pärjäämiseen. Yksi syy oli, että erityisesti maakuntien toiseksi suurimpiin kuntiin on kohdistunut suhteellisesti tarkasteltuna suuri osuus valtion työpaikoissa 2010-luvulla tapahtuneista vähennyksistä.

Tehdyssä selvitystyössä tarkasteltiin laajemmasta näkökulmasta seutukaupunkien taloudellista elinvoimaisuutta ja sitä, miten seutukaupungit pääsisivät nykyistä paremmin osaksi talouskasvua. Selvitystyön pohjalta tehty seutukaupunkiohjelma sisälsi kahdeksan ehdotusta, joista keskeisin oli erillisen yli hallituskausien jatkuvan seutukaupunkiohjelman laatiminen. Seutukaupunkiohjelma valmistui kesällä 2018.

Nyt tällä vaalikaudella seutukaupunkiohjelma jatkuu. Hallitusohjelmassa todetaan, että "toteutetaan seutukaupunkiohjelma ja tuetaan seutukaupunkien yhteisten kehittämisstrategioiden laadintaa ja verkostomaista toimintaa". Seutukaupunkiohjelmaa valmistelemaan on asetettu oma valmisteluryhmä. Työ valmistuu ennen juhannusta.

Omaehtoinen kehittäminen muodostaa pohjan seutukaupunkien tekemiselle. Seutukaupungeilla on omia vahvuuksia, joita tulee tuoda esille entistä aktiivisemmin ja näkyvämmin. Menestys rakentuu omien vahvuuksien tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Seutukaupungit voivat omilla ratkaisuillaan luoda pohjan menestykselle.

Sopimuksellisuus, kumppanuus ja verkostokehittäminen perustuvat ajatukselle, että yhdessä ja yhteistyössä suurten kaupunkien, seutujen ja maakuntien sekä valtion kanssa seutukaupungit voivat menestyä. Seutukaupunkiohjelma tarjoaa mahdollisuuden rakentaa tiiviimpää, verkostomaisempaa ja teemapohjaisempaa yhteistyötä erilaisten kaupunkien ja alueiden välillä ylittäen maakuntarajat.

Seutukaupunkiohjelman muut elementit eli sopimuksellisuus, kumppanuus ja verkostokehittäminen ovat keskeisiä. Tärkeää on löytää uusia avauksia, joilla pyritään tukemaan seutukaupunkien elinvoimaa ja menestystä osana suomalaista kaupunkipolitiikkaa.

Osaaminen ja koulutuksen saatavuus ja innovaatiot ovat erittäin tärkeä osa seutukaupunkien kehitystä. Ammattikorkeakoulujen rooli tässä on hyvin tärkeä. Korkeakoulut vahvistavat osaamisellaan eri toimijoita yhdistäviä alue- ja alakohtaisia innovaatio- ja osaamiskeskittymiä.

Maakunnallisessa kehittämisessä on tärkeää ottaa kaikki seudut ja seutukaupungit työryhmiin mukaan. Varsinais-Suomessakin on parantamista, sillä telakkatyöryhmässä eikä koronan johdosta yritysten selviytymistä edistävässä toimintaryhmässä ei esimerkiksi Loimaa ole mukana, vaikka Loimaalla on yli 1500 työntekijää työllistävä hyvin moderni teknologiaklusteri ja seutukunnassa vielä paljon lisää.

Suomi menestyy pääkaupunkiseudun ja maakuntien verkostona. Maakunnat menestyvät maakuntakeskuksen ja seutukaupunkien ja seutujen verkostona. Yhteisöllinen, edullinen, turvallinen ja luonnonläheinen asuminen nousee vahvuuksillaan ja etätyön lisääntymisen kautta. Seutukaupungit tarvitaan vahvasti Suomen kartalle.

Olavi Ala-Nissilä

työ- ja elinkeinoministeriön asettaman seutukaupunkiohjelman valmisteluryhmän puheenjohtaja