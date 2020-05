Digiloikan jälkeen kouluissa on tehtävä ulkoloikka

Ulkona oppiminen on noussut kouluissa arvoon arvaamattomaan, kun korona-aika vaatii turvavälejä, jotka on helpompi toteuttaa luonnossa kuin ahtaissa luokissa. Monet opettajat ovat kuitenkin uuden edessä, kun seinät eivät ole turvana ja perinteiset menetelmät eivät ulkona toimi.

Etäopiskelu korona-aikana on siivittänyt koulut digiloikkaan myös niiden opettajien osalta, jotka eivät ole aiemmin ehtineet perehtyä digiopiskeluun. Nyt kun palattiin kouluun on tarve ja mahdollisuus tehdä digiloikan perään ulkoloikka – kuuluvathan myös monipuoliset oppimisympäristöt ja tutkiva oppiminen opetussuunnitelmaan.

Luontokoulutoiminnassa on jo vuosikymmeniä kehitetty menetelmiä ulkona oppimiseen ja tuettu opettajia ympäristökasvatuksessa, ja tällä hetkellä kehitystyötä tehdään yhdessä luonto- ja ympäristökoulujen muodostamassa LYKE-verkostossa. Tässä uudessa tilanteessa verkosto on koulujen apuna sekä ohjaamalla luokkia luontokoulupäivinä että tarjoamalla materiaaleja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kysyntä ympäri Suomen onkin kahdelle viimeiselle kouluviikolle ollut suurempaa kuin käytössä olevat resurssit. Tarvetta luontokoulutoiminnalle luovat paitsi ulkona oppimisen vaatimukset myös ilmastokasvatuksen kysynnän kasvu. Kuntien resurssien käyttäminen enenevässä määrin luontokoulutoimintaan on siis perusteltua.

Kuntien resurssien käyttäminen enenevässä määrin luontokoulutoimintaan on perusteltua.

Tässä koronatilanteessa osa kouluista on ollut varovaisia luontokoulutoiminnan suhteen ja jopa kieltänyt kouluja osallistumasta luontokoulutoimintaan.

Luontokoulujen työntekijät ovat korkeasti koulutettuja ja osaavat hallita riskit, huolehtia välineiden puhdistuksesta ja korona-ajalle soveltuvista toiminnallisista tehtävistä.

Korona-aikana on mahdollisuus oppia luontokoulujen tuella, joten kannattaa käyttää tarjolla oleva apu täysimääräisesti. Ensi syksynä oppilaita motivoiva ulkona oppiminen on edelleen in.

Niina Mykrä

toiminnanjohtaja

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry/ LYKE-verkosto