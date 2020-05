Oppivelvollisuuden laajennus on aliresursoitu

Viime päivinä on keskusteluun noussut tärkeä huoli oppivelvollisuuden pidentämisen hintalapusta ja ratkaisun vaikuttavuudesta.

Kansainvälistä ja myös kansallista tutkimusnäyttöä on runsaasti sen puolesta, että kouluttautuminen kannattaa ja koulutusvuodet korreloivat työllisyyden, tulojen ja jopa terveyden kanssa. Ei ole kuitenkaan selvää, että nyt esitetty oppivelvollisuuden pidentäminen ratkaisisi koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten ongelmaa.

Oppivelvollisuuden pidentämisen vastustaminen ei perustu löysille "kannettu lapsi ei koulussa pysy" -heitoille. Suomesta on vakuuttavaa tutkimusnäyttöä myös siitä, että peruskoululaisten oppimistulokset ovat laskeneet. Yläkoululaisia koulupudokkaita on yli 4000.

Oppivelvollisuusdebatissa on ennen muuta kyse siitä, mihin yhteiskunnan rajalliset resurssit olisi varsinkin akuutin kriisin jälkeisenä aikana tehokkainta ja järkevintä kohdentaa. Olemme sitä mieltä, että kaikki käytettävissä olevat lisäresurssit tulisi kohdentaa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen.

Professorit Juho Saari ja Terhi-Anne Wilska (Yle 8.5.) pitävät oppivelvollisuusuudistusta kalliina ja tehottomana. Myös kasvatustieteen professorit (HS 10.4.) toteavat, että rajalliset resurssit tulisi kohdentaa mieluummin opetuksen tukeen ongelmien syyt tarkoin huomioivilla toimilla peruskouluissa ja toisella asteella. Sen sijaan niitä ei tulisi kohdentaa vain bussimatkoihin ja oppimateriaaleihin, joihin nyt on esitetty vuosittain yli sadan miljoonan pysyviä kustannuksia.

On erittäin tärkeää, että koko kansakunnan osaamistasoa pystytään nostamaan ja kaikkien tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto.

Edustamillemme yrityksille osaavan työvoiman saatavuus on kriittinen kysymys. Ilman jatko-opintojen kannalta riittäviä valmiuksia peruskoulussa jääneiden nuorten osuus on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Yrityksillä on aito huoli osaavan työvoiman saatavuudesta, mikäli peruskoulun oppimistulosten laskua ei saada pysäytettyä.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei tätä ongelmaa ratkaise. Pakolla läpitungettu tutkinto ei ole osaamista, jolla nuori työllistyy.

Oppivelvollisuusvalmistelussa muutoksen mukanaan tuomat kustannukset on laskettu ministeriöissä eri arvioiden mukaan kymmeniä miljoonia alakanttiin, erityisesti siirtymävaiheen aikana.

Oppivelvollisuus tuo mukanaan lakisääteisiä velvoitteita. Jos nämä velvoitteet on valtionrahoituksessa aliresursoitu, se johtaa väistämättä leikkauksiin opetuksesta perus- ja toisella asteella. Se tarkoittaa esimerkiksi opetusryhmien kasvamista.

Koulutustason nousu ei lämmitä, jos samalla osaaminen laskee opetuksen resurssien vähetessä.

Hallitusohjelmassa olevat hyvät tavoitteet on mahdollista toteuttaa myös ilman kallista oppivelvollisuutta.

Mikko Vieltojärvi

asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Laura Rissanen

johtaja, Sivistystyönantajat

Leena Pöntynen

koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus

Anni Siltanen

johtava asiantuntija, Kemianteollisuus

Tuomas Ylitalo

asiantuntija, Palvelualojen työnantajat