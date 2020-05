Perheyrityksiä tarvitaan koronakriisin jälkeenkin

Julkisuudessa on viime viikkoina keskusteltu listaamattomien yritysten osinkoverotuksesta ja etenkin siitä, että verotetaanko niitä liian kevyesti. Esimerkiksi Hanna Kuusela ja Sonja Finér esittelivät kirjoituksessaan (HS 1.5.) verovapaiden osinkojen määriä ja esittävät, että Suomen talous nousee koronakriisistä, kun pääsemme eroon verovapaista osingoista.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, sillä osinkoverotus on Suomessa monimutkainen kokonaisuus. Lainsäädännössä osa saaduista osinkotuloista on määrätty veronalaiseksi ja osa verovapaaksi. Osingonsaaja maksaa kuitenkin aina veroa saamistaan osingoista, niiden kokonaisveroaste on aina vähintään 26 prosenttia.

Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus on huomattavasti monimutkaisempaa kuin pörssiyhtiöstä saadun osingon. Ennen osingon maksamista yritys on aina jo maksanut tuloksestaan 20 prosentin yhteisöveron aivan kuten pörssiyhtiökin. Tämän jälkeen osingonsaajaa verotetaan saadusta osingosta, jonka verokohtelu määräytyy muun muassa yhtiön osakkeille lasketun matemaattisen arvon perusteella.

Listaamattoman yrityksen osinkojen kokonaisverorasite (yritys + omistaja) on kuitenkin aina vähintään 26 prosenttia ja se nousee jopa 43 prosenttiin. Onkin harhaanjohtavaa puhua, että omistajat saavat verovapaita osinkoja, kun kokonaisveroaste on aina vähintään tuo 26 prosenttia.

Listaamattoman yrityksen osinkoverotus on monimutkainen, suomalainen kokonaisuus, johon on rakennettu erilaisia euromääräisiä rajoja yrityksen nettovarallisuuteen ja saatuun osingon määrään liittyen. Nämä rajat ohjaavat pahimmillaan yritysten päätöksentekoa, jolloin päätöksiä ei välttämättä tehdä yritystoiminnan näkökulmasta parhaalla tavalla.

Osinkoverojärjestelmämme kaipaakin yksinkertaistamista, mutta järjestelmän pitää jatkossakin kannustaa suomalaisia omistamaan yrityksiä, jotka investoivat Suomeen ja työllistävät Suomessa. Vain näin me voimme pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme.

Meidän pitää tavoitella erilaisten pääomatulojen neutraalia verokohtelua. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaisten pääomatulojen kokonaisveroaste on sama. Näin varmistamme sen, että suomalaisia pääomia ohjautuisi toimintaan, jossa luodaan työpaikkoja ja investointeja. Tarvitsemme pääomia aktiiviseen ja työllistävään yritystoimintaan.

Perheyritysten liitto onkin ehdottanut vuonna 2019 osinkoverouudistusta, joka yhtenäistäisi pörssiyhtiöiden ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen.

Me tarvitsemme kriisistä nousemiseen paljon perheyrityksiä, jotka harjoittavat kestävää ja vastuullista liiketoimintaa ja tuovat työtä Suomeen niin kriisin aikana kuin sen jälkeen.

Perheyritykset ovat kriisissäkin sitkeitä, niillä on pitkältä ajalta kertynyttä pääomaa, jolla voidaan selvitä huonoista tuloksista myös akuutin kriisin jälkeen. Oma pääoma on yrityksen kantokyvyn tae ja kaiken muun rahoituksen edellytys.

Voimme nousta tästä julkisen talouden syvästä montusta, jonka rakenteelliset ongelmamme ja koronapysähdys aiheuttavat vain, jos kannustamme suomalaisia investoimaan suomalaiseen yritystoimintaan, talouskasvuun ja työpaikkoihin – emme kiristämällä verotusta.

Päivi Leiwo

Hallituksen puheenjohtaja, Oilon Oy

Auli Hänninen

Toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto ry