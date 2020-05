Lieto tarvitsee uuden keskuskoulun – vanhan remontointi ei kannata

Me Liedon keskuskoulun opettajat olemme todella huolissamme koulumme sisäilman laadusta. Vuonna 1963 rakennettu koulumme on päässyt todella huonoon kuntoon. Viimeisin laajennus valmistui vuonna 2000, mutta varsinaista peruskorjausta koululla ei ole tehty, mutta vuosien 2008 ja 2019 välillä on tehty korjauksia 1,15 miljoonan euron edestä.

Mielestämme korjaukset on tehty huonoin tuloksin. Pelkästään 9.1.2020 ja 28.2.2020 välisenä aikana on tehty sisäilmailmoitus 17:stä eri luokkatilasta ja 13:sta muusta tilasta. Näistä keittiöhenkilökunnan sosiaalitiloissa lainehti vesi helmikuun 2020 lopussa.

Olemme vuosien varrella siirrelleet koulun sisällä useita kertoja ämpäreitä eri paikkoihin, koska katolta käytäviin tai luokkahuoneisiin tippuva vesi täytyy kerätä johonkin. Näin on käynyt, jos lumikuorma on suuri tai sataa reippaasti. Viimeksi tämä tapahtui helmikuussa 2019. Kaikki ymmärtävät, että välikatossa virtaava vesi on vaikea kuivata ja se aiheuttaa ongelmia.

Koulun korjauksista huolimatta koulussa työskentelevät ihmiset ovat oireilleet jo vuosia eri tavoin. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on siirtynyt toisiin kouluihin tai kokonaan muihin töihin jatkuvan tulehduskierteen tai muiden vakavien hengitystie- tai silmäoireiden ja päänsäryn takia.

Kun koulu tai työ on vaihtunut, oireet ovat loppuneet. Samoin kävi korona-aikana etätöissä.

Myös oppilaat ja heidän huoltajansa valittavat jatkuvasti huonosta sisäilmasta. Oireina lapsilla on muun muassa päänsärkyä, huonovointisuutta ja silmätulehduksia. Oireita on paljon vähemmän viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Nyt kunta on päättämässä mahdollisesta uudesta remontista keskuskoululla tai vaihtoehtoisesti kokonaan uuden koulurakennuksen rakentamisesta.

Nykyisten suunnitelmien mukaan remontin korjausaste olisi vaatimattomat 45 prosenttia. Vielä loppusyksyllä korjaustarpeeksi arvioitiin 85 prosenttia.

Meidän keskuskoululla työskentelevien opettajien mielestä remontointi on hyödytöntä, koska aiemmatkaan korjaukset eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Epäonnistuneista kouluremonteista on Suomessa lukemattomia esimerkkejä: Ranuan Kirkonkylän koulu (Lapin Kansa 11.12.2017), Nanun koulu Raumalla (Länsi-Suomi 1.11.2019), Akaan Keskustan koulu (Akaan Seutu 9.1.2019), Ehnroosin koulu Mäntsälässä (Yle uutiset 11.9.2014), Mäntyharjun Kirkonkylän koulu (Yle uutiset 24.9.2019). Listaa voisi jatkaa sivukaupalla.

Turvallisinta olisi rakentaa täysin uusi koulu.

Olemme kuulleet jo uutisia vanhemmista, jotka harkitsevat hakevansa koulupaikkaa naapurikunnista, koska he eivät haluaisi riskeerata keskuskoulussa tällä hetkellä opiskelevien lastensa terveyttä. Koulupaikan vaihdoksen myötä siirtyy valtion yläkoululaisesta maksama kotikuntakorvaus, reilut 10 000 euroa, toiseen kuntaan. Jos vanhemmat päättävät muuttaa lastensa kanssa muualle, heidän veroeuronsa menevät mukana.

Uusi koulu olisi valtaisa vetovoimatekijä ja imagohyöty kunnalle. Koulu on ensimmäinen asia, jota lapsiperhe kysyy, kun se suunnittelee muuttamista paikkakunnalle.

Koulutilat vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisia tuloksia opetus tuottaa. Kun koulu on sisäilmaltaan terve ja tilat toimivat, koulussa voidaan antaa sellaista opetusta, josta oppilaat hyötyvät parhaiten. Opettaja jaksaa opettaa paremmin, koulunkäynninohjaajat ja koulutyötä edistävä henkilökunta jaksavat tehdä työnsä paremmin, oppilaat jaksavat opiskella paremmin, oppimisvaikeuksia ja häiriötekijöitä on vähemmän, ongelmiin jaksetaan puuttua paremmin jne.

Tiedämme, että kuntatalouden tila on Liedossakin haastava huolimatta valtion lupauksesta korvata koronakustannukset täysimääräisesti. Uuteen kouluun tehty investointi toisi kuitenkin rahaa takaisin säästyneinä kustannuksina, parempana terveytenä ja oppimisena sekä ihmisten hyvinvointina. Ihmisten hyvinvointi heijastelee laajasti yhteiskuntaan ja pitää rattaat ja talouselämän pyörimässä.

Tarvitsemme Liedon keskuskoulun tilalle nykyaikaisen ja uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen parhaiten soveltuvan koulun, jossa on hyvä hengittää.

Joukko koulunsa sisäilmasta huolestuneita Liedon keskuskoulun opettajia