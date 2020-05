Lukijalta: Kiireessä voi syntyä sutta

Turun Sanomien pääkirjoittaja arveli (15.5.), että hallitus haluaa rauhoitella yrityksiä ja erityisesti Suomen Yrittäjiä kertomalla alustavista ja keskeneräisistä yritystukisuunnitelmista julkisuuteen.

Pääkirjoituksen mukaan "kiire sopii hyvin" erityisesti yrittäjäjärjestölle, "sillä kiireessä voi syntyä hätiköityjä päätöksiä, jotka saattavat merkitä jäsenkunnalle enemmän rahaa kuin huolella punnitut tukiratkaisut".

Yrittäjäjärjestö ei kannata hätiköityjä tukiratkaisuja, vaikka ne toisivat jäsenillemme enemmän rahaa kuin huolella punnitut ratkaisut.

Kannatamme huolellista valmistelua ja ratkaisuja, jotka auttavat reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla niitä yrityksiä, jotka eniten apua tarvitsevat. Yritystukia tarvitaan yritysten ja työpaikkojen pelastamiseen sekä suomalaisen hyvinvointimallin rahoituksen turvaamiseen.

Mielestämme yritysten tukeminen koronakriisin aikana olisi pitänyt miettiä huolellisemmin alusta lähtien kokonaisuuden näkökulmasta.

Olisi pitänyt ensiksi säätää yleistuki, joka olisi auttanut koronan takia eniten kärsiviä pahimman kriisin yli. Nyt yleistuki saadaan yhtenä viimeisistä tukimuodoista, kun muut – muun muassa Business Finlandin ja Ely-keskusten jaettavat kehittämistuet – eivät auta riittävästi eivätkä riittävän nopeasti.

Yrittäjäjärjestö esitti jo kriisin alussa yleistukimuodoksi sitä, että valtio olisi ottanut vastuulleen yritysten ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuja. Tähän ei haluttu tarttua.

Yleistuki on kuitenkin parempi ottaa käyttöön myöhään kuin ei koskaan.

Yleis- tai kannattavuustukea on valmisteltu viime viikot. Valmistelu on kesken, mutta käsityksemme mukaan sitä on pyritty tekemään hyvin ja huolellisesti.

Lopuksi muistutamme, että päättäjien tilanne tässä kriisissä ei ole helppo. Kyseessä on ennenkokematon kriisi eikä meillä ollut valmiina suunnitelmia pk-yritysten laajaan auttamiseen pandemian oloissa.

Tältäkin osin suomalainen huoltovarmuusjärjestelmä epäonnistui.

Mikael Pentikäinen

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

Hanna Munter

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja