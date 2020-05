Tutkijan asenne voittaa politiikan

Turun yliopiston äskettäin poismennyt pitkäaikainen valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Antero Jyränki (1933–2020) oli vuosikymmeniä erittäin merkittävä vaikuttaja eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja lainvalmistelussa. Hänet muistetaan myös tasavallan presidentti Kekkosen kansliapäällikkönä (1970–1973), jonka virkaura päättyi Zavidovo-vuotoon. Jyränki erosi virastaan ja siirtyi akateemiseen maailmaan, jossa hän teki pitkän ja menestyksellisen uran.

Jyrängin perintö on erittäin ajankohtainen juuri nyt.

Poliittisen julkisuuden rajut muutokset ja sosiaalisen median painoarvon nousu aikakaudella, jota usein kutsutaan "totuuden jälkeiseksi", nostavat esille erään poikkeuksellisen tärkeän näkökulmaan nykykeskusteluun.

Erityisesti populistit ja äärioikeisto, mutta eivät yksin ne, ovat tuoneet yhteiskunnalliseen keskusteluun entistä enemmän helppoja selityksiä, salaliittoteorioita, puolitotuuksia ja virheellisiä vertailuja. Näistä ovat osansa saaneet useimmat julkiseen keskusteluun osallistuneet.

Kovan, jopa kovimman, ryöpytyksen kohteeksi ovat joutuneet tutkijat, jotka ovat puolustaneet perus- ja ihmisoikeuksia ja muita oikeusvaltioon kuuluvien periaatteita. Samoin tutkijat, jotka ovat kriittisesti arvioineet oikeistopopulistien retoriikkaa, ovat saaneet kuulla kunniansa.

Tutkijoiden ammattitaito ja moraali on kyseenalaistettu. Tähän liittyen on oikeistopopulistien "pelikirjaan" kuulunut se, että tutkijan henkilöstä tai henkilöhistoriasta löytyy jotain sellaista, joka tekee hänen näkemyksistään vääriä. Sitä käytetään sitten "selityksenä" hänen näkemyksilleen.

Otan tyypillisen esimerkin. Kommunisti-argumenttia on viljelty runsaasti, samoin sitä, jos joku on vaikka vuosikymmeniä sitten osallistunut jonkin laita- ja muunkin vasemmistolaisen järjestön toimintaan. Myös yksittäinen mielipide vuosien takaa on voinut saada uuden elämän, kun sen kautta on leimattu tutkija kelvottomaksi.

Kaikki tämä on kovin tuttua niille, jotka ovat vuosien varrella osallistuneet yhteiskunnalliseen keskusteluun. Uutta ei ole sekään, että tilanne on vaikeutunut erityisesti Trumpin presidenttikaudella, johon osuu myös oikeistopopulismin nousu Euroopassa.

Populistien tutkijoita kohtaan lietsoma kritiikki on tarkoitushakuista ja pahimmillaan valheellista. Se sivuuttaa rationaalisen keskustelun perusperiaatteet, jotka liittyvät perustelujen pitävyyteen ja mahdollisimman totuudellisen tiedon tavoitteluun.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat tutkijat tuovat keskusteluun omaa osaamistaan, tietoa ja tulkintoja ja selityksiä erilaisille ilmiöille. He toimivat tutkijan etiikan ja tutkimuksellisen keskustelun sääntöjen mukaan. Yhteiskunnallisessa keskustelussa he eivät ole muiden yläpuolella, vaan tasavertaisina muiden joukossa. Heidän panoksensa on kuitenkin jonkin alan asiantuntemuksen kautta erityinen.

Jos he menevät oman tutkimusalueensa ulkopuolelle, se otetaan huomioon, kun heidän sanomisensa painoarvoa punnitaan. Silti tällaisia intellektuelleja saatetaan kunnioittaa.

Tutkijat, etevimmätkin, erehtyvät kuten muutkin. Tutkijat jos ketkä tietävät, miten epävarmuuden vallitessa ongelmia yritetään ratkaista.

Palatkaamme lopuksi Jyränkiin, merkittävään valtiosääntöoikeuden ja sen historian tutkijaan ja suomalaisen yhteiskunnan ilmiöiden analysoijaan. Professoriin, jonka näkemyksiä ohjasi tutkijan intohimo uuden tiedon etsimiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Emme voi väittää, että hänen tutkimuksiaan ja lausuntojaan olisi ohjannut joku poliittinen tai muu ideologia, vaikka hänellä oli omat näkemyksensä ja sitoumuksensa.

Hän kulki tutkijan tietä, johon liittyvät arvot ja periaatteet olivat tärkeämpiä kuin mitkään poliittiset sitoumukset. Näin hän antoi omakohtaisen esimerkin tuleville tutkijasukupolville siitä, miten ja miksi tutkijan asenne on välttämätön elementti demokraattisessa oikeusvaltiossa. Tätä oppia tarvitsemme enemmän kuin koskaan pandemian aiheuttamassa tilanteessa.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Helsingin yliopisto