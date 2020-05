Turvataan alueellinen lentoliikenne

Liikenneprofessori Jorma Mäntynen aivan oikeutetusti pelkää maakuntalentokenttien puolesta ja peräänkuuluttaa laajempia kannattavuusarvioita, joissa huomioidaan myös aluetalous ("Kapea näkökulma uhkaa maakuntalentoja", TS 12.5.).

Nyt koronan vielä jyllätessä on varsinkin matkailuelinkeinolla syytä huoleen. Kukaan ei osaa varmasti sanoa, millainen on se "uusi normaali", joka tilanteen rauhoittuessa on edessämme. Varovaisestikin arvioituna vie vuosia ennen kuin olemme siinä tilanteessa, josta lähdimme.

Toimiva lentoliikenne on varsinkin kansainvälisen matkailun tukijalkana Suomelle elintärkeä. Matkailijavirrat seuraavat lentoliikennettä. Tämä on fakta, joka meidän on huomioitava samalla kun punnitsemme ilmastonmuutoksen merkitystä ja keinoja, joilla sitä hillitään myös matkailussa.

Matkailualueilla tulisi nyt tarkkaan seurata kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Onko "post-korona" -matkailija entistä tietoisempi matkailun kestävyydestä ja ohjaako se hänen valintojaan matkakohteen, -aktiviteettien ja matkustustavan näkökulmasta?

Suomi on onneksi jo valmiiksi hyvällä tiellä valmistautumisessaan tulevaan. Hyvinvointi- ja luontomatkailutarjonta on hyvässä kasvussa ja Visit Finlandin johdolla toteutettava Sustainable Travel Finland -ohjelma auttaa kaikkia kiinnostuneita matkailuyrityksiä kehittämään toimintaansa kestävyyden moninaisista näkökulmista.

Lentäminen tulee kuitenkin jatkumaan myös tulevaisuudessa ja samalla, kun odotamme kestävämpiä teknologiaratkaisuja, pitää meidän tukea muita kestäviä ja turvallisia kehitysvaihtoehtoja. Näitä ovat myös alueelliset lentoasemat, jotka mahdollistavat suorat lentoyhteydet kohteesta A kohteeseen B. Ilman pitkää odottelua "hubissa", ilman monia nousuja ja laskuja matkalla kohteeseen, kestävämmin. Pienet kentät tarkoittavat myös vähäisempiä ihmismassoja, lyhyempiä jonoja ja kaikin puolin minimaalisempia kontakteja, jotka voivat altistaa vaikkapa koronalle.

Aluekentille myös lennetään kapearunkoisilla ja pienemmillä koneilla, jotka jälleen kerran vähentävät ihmiskontaktien määrää matkan aikana.

Forbes (30.4.) ennustaakin, että vapaa-ajanmatkustus tulee jatkossa kasvamaan nimenomaan aluekentille suuntautuvilla lennoilla. Heidän mukaansa myös matkustajien luottamus kansainvälisiin lentoihin kasvaa hitaasti ja turvallisuuden huomioiden.

Toivottavasti voimme jatkossakin nauttia suotuisasta reittikehityksestä Turun lentoasemalla ja samalla tukea alueen kaikkia vientielinkeinoja matkailu mukaan lukien. Turku lähikaupunkeineen ja upea saaristomme on vain lyhyen lentomatkan päässä matkailun keskeisistä eurooppalaisista lähtömaista, onko nyt meidän hetkemme?

Susanna Saari

lehtori, Turku AMK

Past President, Skål International