Valinnoilla on seurauksensa

Perustuslaissa on säädetty jokaisen oikeudesta elämään perusoikeutena ja että julkisen vallan tehtävä on turvata tämä perusoikeus. Samoin on säädetty liikkumisvapaudesta, mutta kuten tiedetään, poikkeusolojen aikana tätä voidaan rajata ja on rajattukin koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

Kukaan ei tiedä, mikä koronaepidemian kulun skenaarioista toteutuu varmasti. Olemmeko voittaneet syksyyn mennessä, pitääkö meidän odottaa epidemian kulkua kaksi vuotta vai jääkö korona maapallolle määräämättömäksi ajaksi?

Valtiot ovat tehneet omia linjauksiaan kriisin hallitsemiseksi. Ruotsissa on alusta asti ollut vallalla laumasuojan hankkimisen idea. Suomessa ja monessa muussa maassa on pyritty estämään uusia tartuntoja erilaisilla rajoituksilla, testaamalla, tartuntaketjujen jäljittämisellä, altistuneiden määräämisellä karanteeniin ja sairaiden hoitamisella.

Onko Euroopan unionin jäsenmaiden kansallinen terveyspolitiikka sellainen valtioiden yksityisasia, johon EU ei voi ottaa kantaa?

Ruotsissa tähän mennessä tautiin kuolleiden lukumäärä on yli 3700 ihmistä. Suomessa vastaava luku on noin 300 ihmistä. Kuolleiden määrä Ruotsissa on väestön määrään suhteutettuna noin kuusinkertainen Suomeen verrattuna.

Ruotsin yhteiskunta on pysynyt avoimempana verrattuna lukuisiin muihin maihin. Voidaan arvella, että lopulta Ruotsissa ja muissa maissa kuolleiden määrät voivat olla samat sillä erotuksella, että Ruotsissa talous kärsi vähiten.

Miksi emme siis valinneet Ruotsin mallia?

Lehtiin haastatellut ruotsalaiset hoitajat kertovat itkeneensä, koska tehohoitopaikkoja ei ole ollut tarjolla kaikille sellaisille potilaille, jotka todennäköisesti olisivat selvinneet infektiosta elävinä.

Suomessa valitun linjan tavoitteena on suojella vanhuksia ja monisairaita sekä varmentaa tehohoidon saatavuus vakavaan tautimuotoon sairastuneille.

Kuolleiden suhteellisissa määrissä päädymme lopulta ehkä samaan, riippuen toteutuvasta skenaariosta, mutta vähemmän traumatisoituneina. Heikkojen ja hauraiden suojeleminen on siis yhteiskunnan tehtävä ja eettinen valinta, jonka hintaa joudumme kaikki maksamaan, mutta se on valinta elämän suojelemiseksi. Tämä saa itseni tuntemaan suurta kiitollisuutta, joka kannattelee vaikeina päivinä ja jota jaan edelleen hyvinä hetkinä.

Jaana Auvinen

Sh, TtT, terveysalan opettaja

Turun kaupunginvaltuutettu (sin)