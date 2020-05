Uudenlaiset toimintatavat, ajatukset ja avoimuus tervetulleita Turkuun

Turun Sanomissa julkaistiin sunnuntaina 10.5. näyttävä työpaikkailmoitus, kun Turun kansliapäällikön rekrytointiprosessi otti askeleen eteenpäin. Hakuilmoitusta hallitsivat sellaiset sanat kuin vetovoimaisuus, edelläkävijyys, modernius ja rohkeus. Nämä sanat kuvaavat Turkua, kaupungin tulevaisuutta ja toivoaksemme myös tulevaa korkeinta virkajohtoa. Siksi olikin hyvin ennenaikaista samassa lehdessä spekuloida rekrytoinnin lopputulosta ennen kuin hakuilmoituksesta oli painomuste ehtinyt edes kuivua.

Turku on siirtymässä ensi kevään kuntavaalien myötä pormestarimalliin. Kansliapäällikkö on uudessa järjestelmässä kaupungin ylin virkamies. Pormestarimallin myötä kaupungin organisaatio uudistuu: päätöksenteko ja virkakoneisto alkavat toimia aivan uudella tavalla yhdessä. Tämä on oivallinen hetki muuttaa toimintatapoja, sujuvoittaa päätöksentekoa, lisätä demokratiaa ja saada valta ja vastuu samalle taholle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kansliapäällikön paikalle on toivottavasti lukuisia kyvykkäitä hakijoita, sillä Turkuhan on yksi vetovoimaisimmista kaupungeista maassamme tällä hetkellä. Nyt on hyvä hetki punnita tuo vetovoima avoimessa rekrytointiprosessissa, jonka päätteeksi hakijoista kyvykkäin valitaan.

Uusi pormestarimalli ei voi tulla voimaan niin, ettei vanhaa järjestelmää samalla muuteta. Pormestarijärjestelmästä saatavien hyötyjen kannalta on aivan keskeistä, että entisiä toimintatapoja ja organisaatiota uudistetaan samalla voimakkaasti ja rohkeasti.

Turku katsoo eteenpäin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Turkuun ovat myös tervetulleita uudet, rohkeat ja ennakkoluulottomat ajatukset sekä kaupungin tekijät.

Mari-Elina Koivusalo

kaupunginvaltuutettu (sd)

Petra Peltonen

kaupunginvaltuutettu (sd)