Resurssiviisaus fiilisten edelle liikuntapaikkakeskusteluun

Valmistelussa oleva liikuntapaikkaverkoston päivityssuunnitelma nousi ratapihahankkeen liitteestä yleiseen keskusteluun, kun hankkeen yhteydessä pohditaan Turkuhallin mahdollista uusiokäyttöä.

On tärkeää, että liikuntaolosuhteista keskustellaan ratapihahankkeen kohtalosta riippumatta. Oleellinen kysymys on mielestäni se, millainen liikuntapaikkaverkosto on kaupungille toimiva ja resurssiviisas eikä se, miten saamme Turkuhallin mahdollisesti uusiokäytettyä.

Ensimmäisessä laskelmassa ei nähty taloudellista perustetta muuttaa Turkuhallia kaupungin liikuntatiloiksi, joten liikuntatilojen keskittäminen Artukaisiin vaatisi vahvoja toiminnallisia tai parempia taloudellisia perusteita. Perusteeksi ei riitä se, että tyhjäksi mahdollisesti jäävälle hallille olisi hyvä löytää jotain käyttöä.

Osa taloutta on myös investoinnin vaikuttavuus. Kun rakennamme kalliita liikuntaolosuhteita, pitää niille olla myös mahdollisimman paljon käyttöä koko päivän aikana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Puolentoista kilometrin etäisyydellä Turkuhallista on vain kaksi peruskoulun kouluyksikköä, kun niitä on Impivaaran jäähallilta tai keskeltä Itäharjun teollisuusaluetta mitattuna viisi. Kupittaan ympäristössä toimivat myös urheiluakatemia ja liikuntapainotteiset koulut. Impivaara on lisäksi kahden runkolinjan risteyksessä ja Kupittaa-Itäharjun tavoin potentiaalisen raitiotiereitin varressa.

Kun rakennamme kalliita liikuntaolosuhteita, pitää niille olla myös mahdollisimman paljon käyttöä koko päivän aikana.

Riskinä on se, että Artukaisiin rakentuisi liikuntakeskus, jonka saavutettavuus olisi hyvä ainoastaan autolla ja käyttö painottuisi pelkästään iltaan. Se ei olisi järkevää yhteisten rahojemme käyttöä varsinkin, kun talous on tiukalla ja investointilista muutenkin pitkä.

Liikunta-asioissa katseet kohdistuvat usein kerralla korkeintaan muutamaan lajiin ja niiden olosuhteisiin. Siksi on tärkeää, että verkostoa katsotaan kokonaisuutena rauhallisesti kaikki osapuolet huomioiden.

Moni liikuntapaikka on elinkaarensa päässä, vuokrasopimuksia on päättymässä, oppilaitosten saleja poistumassa eivätkä nykyiset tilat monissa lajeissa ole tälläkään hetkellä riittävät tai asianmukaiset.

Vaikka verkostosuunnitelman päivitys tuli esiin ratapihan areenaan liittyvänä asiana, siinä on kuitenkin kyse ihan perustason liikuntaolosuhteista ja pääasiassa eri syistä käytöstä poistuvien tilojen korvaamisesta tarkoituksenmukaisilla tiloilla.

Liikuntapaikkojen kunto, toimivuus ja helppo saavutettavuus ovat olennaisia tekijöitä, kun liikkumattomuuden aiheuttamia kustannuksia pyritään vähentämään.

Kari Jakobsson

liikuntalautakunnan jäsen

varavaltuutettu (vihr)