Port Aboa -niemeke Pitkäsalmen rannalla hukkuu roskiin

Koronaviruksen vuoksi mukaan otettavien take away -palvelujen käyttö on lisääntynyt – ja sen huomaa. Roskaantuminen on lisääntynyt.

Turussa esimerkiksi tästä käy Port Aboa -niemeke Pitkäsalmen rannalla Kölikadun päässä Korppolaismäen etelärannan ja Majakkarannan edustalla. Puolen hehtaarin ranta-alueelle heitettiin tiistai-iltana 12.5. yli 160 roskaa muutaman tunnin aikana!

Nykyisin yksityisomistuksessa oleva Port Aboa -niemeke on suosittu ulkoilijoiden keskuudessa, onhan paikalla rantamaisema ja se sijaitsee suositun kevyen liikenteen ulkoilureitin (Veneveistämönranta–Kaarle Knuutinpojan rantatie) varrella.

Iltaisin alueelle tulee ulkoilijoiden lisäksi muutakin väkeä katselemaan veneitä ja laivoja sekä ihailemaan auringonlaskua. Alueelle pysäköidyissä autoissa syödään yhä useammin take away -aterioita maisemia ihailtaessa.

Suurin osa porukasta käyttäytyy asiallisesti, vie roskat mukanaan tai laittaa ne roskikseen. Turun kaupungin ylläpitämä roskalaatikko on näkyvästi sijoitettu Veneveistämönrannan ja Kölikadun risteykseen.

Sitten on niitä, jotka heittävät roskat maahan. Tämän vuoden huhti-toukokuussa roskien määrä on moninkertaistunut. Aikaisemmin alueen siistinä pitämiseen riitti, että lähitalojen asukkaat keräsivät roskia kerran kaksi kuukaudessa. Nyt roskien keräämisessä on siirryttävä viikkotahtiin ja kohta päivätahtiin.

Alueen omistaja ei ole roskien keräämisestä huolehtinut.

Viime aikoina roskien määrä on kasvanut hurjasti: Alueelle heitetään take away -aterioiden kääreitä ja pakkauksia, kertakäyttöisiä mukeja ja aterimia, karamellipapereita, juomatölkkejä, tupakantumppeja, tupakka-askeja, nuuskarasioita, styroksia, erilaisia muovipurkkeja ja muuta roinaa entistä enemmän.

Keskiviikkona 6.5. keräsin puolessa tunnissa 30 litran roskapussin kukkuroilleen roskia. Sunnuntaina 10.5. keräsin taas puolessa tunnissa 30 litran roskapussin täyteen. Tiistai-iltana 12.5. keräsimme roskia kahden henkilön voimin illalla klo 20 aikoihin, todella huolellisesti pienetkin roskat.

Muutamaa tuntia myöhemmin, seuraavana aamuna 13.5. klo 7 ikkunasta ulos katsominen paljasti, että alueelle oli heitetty isoja roskia, kertakäyttömukeja ja hampurilaisten kääreitä. Samana aamupäivänä keräsin alueelta puolessa tunnissa yli 160 roskaa, jotka oli heitetty maahan illalla ja yöllä vajaan puolen vuorokauden aikana!

Pakkaus ei ole itsessään pahis: Hyvä pakkaus suojaa sisältöä, parantaa sisällön säilyvyyttä ja hygieniaa. Parjatuissa muovipakkauksissakin muovin osuus päästöistä on vain muutama prosentti sisältöön verrattuna. Pakkauksen sisällön, esimerkiksi ruoan valmistamisen päästöt ovat moninkertaiset pakkaukseen verrattuna. Hyvä pakkaus vähentää ruokahävikkiä merkittävästi.

Tyhjät pakkaukset pitää lajista riippuen kierrättää, laittaa poltettavaksi tai roskiin. Pakkaus ei itse kulkeudu maastoon tai vesistöön – pakkaus joutuu ympäristöön vain ihmisten välinpitämättömyyden vuoksi.

Nykyään puhutaan paljon vesistöjen saastumisesta ja merien mikromuoviongelmasta. Mereen heitetyt muoviroskat hajoavat vedessä pieniksi hipuiksi eli mikromuoviksi. Näitä mikroskooppisen pieniä muovinpaloja on löydetty niin kalojen, simpukoiden kuin äyriäisten sisältä ja jopa merenpohjan eliöistä. Myös ihmisen elimistöön päätyy mikromuovia erityisesti juomaveden mukana.

Itse kukin voi suojella ympäristöään huolehtimalla tyhjät pakkaukset, kääreet, kertakäyttömukit ja muut roskat asianmukaisesti lajista riippuen kierrätykseen, poltettavien jätteiden jäteastiaan tai roskakoriin.

Timo Turkula

Korppolaismäki, Turku