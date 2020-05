Miksi SPR ei huomioi koronarajoituksia?

Huomasin, että SPR:n veripalvelun verimääräpisarat näyttivät lähes tyhjiltä. Olin harkinnut verenluvutusta ja miettinyt, onko se turvallista koronan vuoksi.

Huomasin, että SPR ilmoitti aikavarauksesta ja oletin sen tarkoittavan sitä, että pääsen luovuttamaan verta kyseisenä kellonaikana tai ainakin hiukan sen jälkeen.

Oletin, että paikalla olisi enintään 10 henkeä kokoontumismääräyksen mukaan. Päätin luottaa SPR:n toimintaan, tunnetaanhan SPR vastuullisena organisaationa.

Menin verenluovutukseen kotikaupunkiini varattuani ensin ajan luovutukselle. Luottamukseni SPR:ään hupeni hetkessä, kun näin verenluovutuspaikan meiningin. Salissa oli noin 40–50 henkeä: noin 20 odottamassa vuoroaan, 10 luovuttamassa tai hoitajan haastattelussa ja 10 SPR:n väkeä. Turvaväleistä ei tietoakaan.

Hain vuorolapun, jossa oli numero 18, numerotaululla oli nolla. Edessäni oli siis 17 luovuttajaa! Kävin vielä kysymässä, eikö sillä tosiaan ole vaikutusta, että olin varannut ajan. Ei ollut. Luovuttamaan otettiin sopivin välein myös niitä, jotka eivät olleet varanneet aikaa. Siihen kuulemma piti olla oikeus.

Suomalaiset ovat tehneet etätyötä viikkokausia välttäen ystävien ja sukulaisten tapaamista. Isovanhemmat eivät ole nähneet lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Kaupatkin ovat huolehtineet turvaväleistä ja hygieniasta. Kahvilat ja ravintolat on suljettu.

Miten voi olla mahdollista, että SPR:n verenluovutuksessa eletään kuin virusta ei olisi olemassakaan? Luovutuksen jälkeen olisi vielä päässyt kahvillekin, jos olisi uskaltanut.

Olen vihainen itselleni, että en poistunut paikalta heti tilanteen nähtyäni. Nyt olen altistanut itseni ja samalla riskiryhmään kuuluvan läheiseni tartunnalle. Aiemmin olen aina poistunut verenluovutuksesta hyvillä mielin, nyt pelonsekaisin kiukun tuntein.

Olen pahoillani, että purin kauhistustani ja kiukkuani SPR:n henkilökuntaan! He olivat ystävällisiä ja kovin pahoillaan. He kertoivat tekevänsä vain kuten on ohjeistettu. He myös kertoivat, että sama käytäntö toistuu muuallakin.

Kuka on vastuussa, jos virus lähtee leviämään tätä kautta? Miten SPR voi toimia näin vastuuttomasti?

Vakioluovuttaja