Koronarajoituksia lievennettävä nopeammin

Nykyinen Suomen koronavirusstrategia on omiaan pitkittämään rajoitusten aiheuttamia ongelmia. Ruotsi saavuttanee ns. laumasuojan huomattavasti muita aikaisemmin. Ruotsi on epäonnistunut vain vanhustensa suojaamisessa, mikä näkyy kuolleisuustilastoissa. Suomessakin on epäonnistuttu hoitolaitosten hoidokkien suojaamisessa.

Parempi strategia olisi asettaa vain riskiryhmille riittävät suojatoimenpiteet eli kontaktien vähäisyys ja heitä hoitavien henkilöiden kattava testaus ja terveyden valvonta. Terveille nuorille ja työikäisille pitää antaa mahdollisuus jatkaa täysin normaalia elämää mahdollisimman pian.

Rajoitusten poistuttua todennäköisesti korontartunnat lisääntyisivät jonkin verran siinä väestössä, joka ei ole vakavien seurausten riskiryhmä. Tartunnat luultavasti lisääntyisivät kohtuullisesti, koska kaikki eivät saa tartuntaa samanaikaisesti, eivätkä kaikki edes saisi tartuntaa, koska osa noudattaisi edelleen tiukasti torjuntatoimenpiteitä. Nyt edes kaikki saman perheen jäsenet eivät ole sairastuneet, vaikka perheessä on ollutkin varmennettu koronatapaus.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kun suurempi joukko ihmisiä sairastuisi, vain osa heistä sairastuisi vakavasti ja hoidon kapasiteetti olisi todennäköisesti riittävä. Suomessa on hoitokapasiteettia riittävästi, eikä sitä ole tähän mennessäkään käytetty läheskään täysimääräisesti.

On huomattava, että 96 prosentilla koronaan kuolleista on ollut perussairauksia ja lähes 90 prosenttia kaikista kuolleista on ollut iäkkäitä, joten tilastojen valossa korona ei ole Suomessa vakava riski terveille nuorille ja työikäisille.

On muistettava, että valmiuslait ovat voimassa ja rajoituksia voidaan asettaa jo samana päivänä, kun tarve havaitaan; tarvittaessa vain rajoitetulle alueelle.

Testauskapasiteetin pitäisi olla maksimikäytössä, myös vasta-ainetestien osalta, jotta saataisiin reaaliaikaista tilannekuvaa päätöksentekoa varten ja minimoitaisiin hoitolaitosten sekä muiden vanhuksia hoitavien henkilöiden tartuttavuusriskit. Testauskapasiteetin täysimääräinen käyttö antaisi myös nopeasti tietoa epidemian mahdollisesta voimistumisesta ja perusteita toimenpiteille.

Nykyisillä toimilla saamme ehkä koronaepidemian laantumaan kesällä, mutta todennäköisesti syksyllä odottaa taas uusi koronaepidemia liikkumisen lisäännyttyä.

Nykyisen politiikan mukaisesti rajoituksia olisi taas tulossa ja kansan sekä useiden yritysten hyvinvointi olisi jälleen kovalla koetuksella. Kiireetöntä sairaanhoitoa lykättäisiin, oikeudenkäyntejä ei pidettäisi, opintoja ei voisi jatkaa jne. Ne, joilla ei ole mahdollisuutta kunnon etäopiskeluun tai etätyöhön sekä useiden palvelualojen toimijat kärsisivät.

Jätetäänkö taas tekemättä terveydenhuollon kiireettömiä hoitotoimenpiteitä, jotka hoitamattomina voivat aiheuttaa vakavia seurauksia myöhemmin? Lisätäänkö edelleen syrjäytymistä ja eriarvoisuutta opinnoissa? Rajoitetaanko edelleen elinkeinotoimintaa ja otetaan lisää velkaa kattamaan toimeentuloa, jonka voisi hankkia normaalilla työnteolla?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rajoitusten nopeampi purkaminen, riskiryhmiä lukuun ottamatta, tuottaisi nopeimmin ns. laumasuojan ja mahdollistaisi paluun normaaliin elämään.

Riskiryhmien rajoitukset voitaisiin poistaa, kun joskus tulevaisuudessa saamme käyttöön tehokkaan rokotteen.

Kari Lamberg

Turku