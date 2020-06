Olemmeko oppineet mitään historiasta?

Lukijan kolumni

Toisen maailmansodansodan aiheuttamien vaurioiden korjaamisesta lähtenyt kehitys valtioiden rauhanomaisesta rinnakkainelosta Euroopan mantereella tuotti uuden sopimusperusteisen järjestelmän – Euroopan unionin.

Pyrkimys demokraattisin menetelmin ja sopimuksin kehittää eurooppalaisten valtioiden ja ihmisten hyvinvointia on perustunut pitkään EU:n ympärille rakennettuihin hallintorakennelmiin ja mekanismeihin. Talouden, kaupan sekä ihmisten ilmaisu- ja liikkumisvapauksien liitto on taannut rauhan maanosassamme. Myös ihmisten elintaso on kiistatta noussut.

Kaunis ajatus väkivallattomasta ja yhtenäisestä Euroopasta on sortumassa nyt lyhytnäköiseen itsekkyyteen. Kansalaiset eivät ole kiinnostuneet pitkäjänteisyyteen perustuvasta yhteisöllisyydestä.

Kansallismieliset poliitikot käyttävät tilannetta härskisti hyväkseen. Yhtenäisvaltiot ovat heikentyneet ja tunkkainen nationalismi valtaa alaa ihmisten mielissä, esimerkkeinä Unkarin ja Puolan toiminta. Populismi kukoistaa. Talous edellä laajentunut EU on kriisissä.

EU:kin on perusluonteeltaan rauhan liitto, ja sen toimintaa voidaan korjata.

Euroopan nykytilanne alkaa muistuttaa toisen maailmansodan jälkeistä tilannetta.

Kuulun edelleen niihin, jotka luottavat edustukselliseen demokratiaan ja sen puitteissa toimiviin instituutioihin, niiden puutteista huolimatta. EU:kin on perusluonteeltaan rauhan liitto, ja sen toimintaa voidaan korjata.

Moniulotteiset ongelmat ja niiden ratkaisut, kuten universaalien ihmisoikeuksien toteuttaminen ja pandemioiden hallitseminen, eivät tapahdu yksinkertaisilla kansanäänestyksillä ja hetkessä.

Ympäristökysymykset ovat ratkaistavissa vain maailmanlaajuisesti yhteisymmärryksessä eri instituutioiden ja valtioryhmittymien kesken jne.

Moniriippuvuuksien maailmassa ei ole ollut enää pitkään aikaan yksinkertaisia ratkaisuja mihinkään asiakokonaisuuteen.

Kirjoittaja on turkulainen yhteiskuntatieteiden aikuisopiskelija (vas)