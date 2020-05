Suunenäsuojuksia käytetään sairaaloissa riskiryhmään kuuluvien potilaiden hoidossa

Turun Sanomien yleisönosastossa (13.5.2020) esitettiin huoli siitä, että sairaaloissamme ei käytetä riskiryhmään kuuluvan hoidossa maskia. Kiitämme palautteesta toiminnastamme.

Tyksissä ja Turun kaupunginsairaalassa sekä kotihoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia STM:n ja THL:n ohjeita henkilökunnan suojaimien käytöstä. Maski ei ole kuitenkaan ainoa tapa suojata vanhuksia tai muita ympärillä olijoita. Hyvä käsihygienia ja fyysisen etäisyyden noudattaminen, kun mahdollista, muodostavat suojauksen perustan.

Sairaalamme työntekijöitä on ohjeistettu pysymään herkästi poissa työpaikalta, mikäli heillä on vähäisimpiäkään oireita. Tämänhetkisessä epidemiatilanteessa on hyvin epätodennäköistä, että oireettomalta, sairaalamme yleisiä hygieniaohjeita noudattavalta ihmiseltä, saisi koronatartunnan.

Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaisesti Tyksissä ja Turun kaupunginsairaalassa henkilökunta käyttää suunenäsuojusta tiettyjen riskiryhmään kuuluvien potilaiden hoidossa, mutta ei ”universaalisti” eli kaikkien potilaiden hoidossa. Tämäkin perustuu siihen, että näiden potilaiden hoidossa sairastumisen seuraukset voisivat olla erityisen vaaralliset, ei erityisen korkeaan tartunnan saamisen riskiin.

On mahdollista, että laajemmalla maskien käytöllä saataisiin tartunnan leviämisriskiä edelleen pienennettyä. Suunenäsuojuksien saatavuus on valitettavasti edelleen rajallista.

Nykyisellään suunenäsuojuksia käytetään sairaanhoitopiirin alueella 75 000 kappaletta päivässä. Jos suojaimia käytettäisiin oireettomilla henkilöillä oireettomien hoidossa kaikkialla sairaanhoidossa kaiken aikaa, kasvaisi suojainten kulutus niin paljon, että riittävää suojaintäydennystä olisi kenties mahdotonta saada. Siksi olemme painottaneet suunenäsuojuksien käyttöä tilanteisiin, joissa hoidetaan suurimman riskin potilaita ja joissa riskit henkilökunnan altistumiselle ja sen seuraukset olisivat suurimmat.

Kotiin annettavissa palveluissa ja ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon yksiköissä voidaan STM:n ohjeen mukaan käyttää myös kangasmaskia tai huivia.

Sairaalassa henkilökunta saa aina koulutusta niin suojaimien asianmukaiseen käyttöön, kuin muihinkin keinoihin suojata potilaita ja henkilökunta tartunnoilta.

Edelleen tutkimuksissa tehokkaaksi osoitetut keinot estää tartuntoja ovat asianmukainen yskimishygienia, oireisena eristäytyminen ja hyvä käsihygienia. Jo näillä toimenpiteillä päästään potilaan ja henkilökunnan tartuntojen estämisessä epidemian nykytilanteessa pitkälle.

Ohjeistusten mahdollisesti muuttuessa luonnollisesti noudatamme niitä. Tavoitteenamme on hoitaa potilaitamme mahdollisimman hyvin käytettävissä olevien resurssien keinoin.

Esa Rintala

Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Jutta Peltoniemi

Ylilääkäri, Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala

Mikko Pietilä

Johtajaylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri