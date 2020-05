Lukijalta: Missä viipyvät messu- ja tapahtumatoiminnan tukitoimet?

Messujen liiketoiminta loppui kuin seinään 13.3.2020. Tässä käymistilassa olemme edelleen, sillä tapahtumien järjestäminen on kielletty valtiovallan toimesta vakavan terveysuhan vuoksi. Näköpiirissä ei ole nopeaa avautumista ja messuyhtiöiden taloudellinen tilanne huononee päivä päivältä.

Kokovartalokohtaamiseen perustuva, ansiokas liiketoiminta on käytännössä pysähtynyt ja tulevaisuus on täysin avoin.

Messukeskusten ja tapahtumatalojen lisäksi vaikutukset heijastuvat esiintyviin artisteihin, rakentajiin, hotelleihin, ravintoloihin ja tietysti messujen näytteilleasettajiin. Kyse ei ole pienestä taloudellisesta menestyksestä, sillä messujen tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa.

On erittäin hyvä asia, että muun muassa ravintoloille ollaan myöntämässä tukea ja ymmärretään, ettei pelkkä yritysten loputon luovuus ja take away pelasta kaikkia menestyneitä ravintoloita kokonaan. Tekohengitystä on annettava silloin, kun siihen on edellytykset ja tarve. Kuten myöskään esimerkiksi virtuaalinen tapahtumaratkaisu ei ole yksinään pysyvä ja ainoa ratkaisu kohtaamiseen perustuvalle messuliiketoiminnalle.

Uskomme vahvasti, että jonain päivänä voimme jatkaa odotettuja livekohtaamisia, mutta se ei tapahdu hetkessä. Realistinen arvio on, että ensimmäisinä suljetut messukeskukset ja tapahtumatalot avautuvat viimeisinä. Silloinkin luonnollisesti mittavan turvallisuusstrategian läpikäyneenä.

Toivomme, että nopeat valtion tukitoimet kohdistuvat myös meihin, joiden liiketoiminta on käytännössä katsoen totaalisesti ei vain rajoitettu, vaan kielletty.

Seisomme punaisissa valoissa ja toivomme kovasti, että olemme olemassa, kun vihreät syttyvät.

Kaipaamme päättäjiltä nyt reagointia ja taloudellista tukea. Tukemisen hetki on nyt.

Marja Pekkanen

toimitusjohtaja

Turun Messukeskus Oy