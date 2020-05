Kuulovammaiset ikäihmiset uhkaavat jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle

Ikäihmisten suojelu koronaepidemiassa on tärkeää, mutta samalla on pohdittava eristyksen mukanaan tuomia ongelmia ja haittoja. Kuuloliitto on huolissaan kuulovammaisten ikäihmisten hyvinvoinnista ja pärjäämisestä koronaepidemian aikana.

Yli 70-vuotiaita on Suomessa 880 000 henkilöä. Ikäihmisillä kuuloalenema on yleinen: 65-vuotiaista kolmanneksella ja 75-vuotiasta jo kahdella kolmasosalla on jonkinasteinen kuulonalenema. Kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden käyttäjiä on Suomessa yli 100 000. Suuri osa kuulokojeiden käyttäjistä on ikäihmisiä.

Harvalla ikäihmisellä on älypuhelinta ja puhelinasiointi ei onnistu, jos kuulokoje on epäkunnossa. Televisiosta ja radiosta tulevasta puheesta on haastavaa tai jopa mahdotonta saada selvää. Asioiden hoitaminen, ystävien virtuaaliset tapaamiset ja yhteydenotot viranomaisiin eivät onnistu, jos kuulokoje ei toimi tai sähköisen asioinnin osaaminen on heikkoa.

Sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen väheneminen voivat vaikuttaa myös monen hyvinvointiin. Moni kuulovammainen ikäihminen on riskissä jäädä täysin yhteiskunnan ulkopuolelle niin tiedonsaannin, palvelujen saannin kuin sosiaalisen suhteiden osalta.

Kuuloliitto on saanut viestejä kuulovammaisten ikäihmisten ahdingosta. Monella heistä on tarve kuulokojeiden korjaukselle ja huollolle, mutta he eivät ole saaneet apua eivätkä ole osanneet ongelmaa itse ratkaista.

Moni kuulokeskus on supistanut toimintaansa huomattavasti aiemmasta ja uudet kuulokojesovitukset ovat ikäihmisten osalta siirretty myöhemmäksi.

Kuulokeskuksista on kerrottu, että postin välityksellä myös yli 70-vuotiaiden ikäihmisten kojeiden korjaus ja huolto onnistuu. Kuuloliitto näkee erittäin tärkeänä kuulokojeiden korjauksen ja huollon varmistamisen, sillä kuulokojeilla on suora vaikutus ikäihmisen toimintakykyyn ja hyvinvointiin.

Yli 70-vuotiaiden kohdalla tulee arvioida myös elämänlaatuun, hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyviä näkökulmia rajoitus- ja suojelutoimenpiteiden ohella. Pitkään jatkunut rajoittuneessa äänimaailmassa eläminen voi heikentää ikäihmisten toimintakykyä ja tehdä kuulokojeeseen totuttelemisen uudelleen erittäin haastavaksi.

Koronaepidemialla on merkittäviä vaikutuksia kiireettömän hoidon, myös kuulonkuntoutuksen, tilanteeseen Suomessa. Palveluihin voi syntyä merkittäviä jonoja ja koronastrategian ohella tulisikin miettiä strategiaa myös kiireettömän hoidon kasvaviin tarpeisiin vastaamiseen.

Myös kuulonkuntoutukseen, kuten kuulokojesovituksiin ja sisäkorvaistutehoitoon, olisi varattava riittävät resurssit ja panostettava riittävän nopeaan jonojen purkamiseen. Näin voidaan turvata kuulovammaisten ikäihmisten toimintakyky sekä hyvinvointi ja säästää hoidon viivästymisestä aiheutuvista haitoista syntyviä kuluja.

Sanna Kaijanen

toiminnanjohtaja

Anniina Lavikainen

kehittämispäällikkö

Kuuloliitto ry