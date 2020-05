Myös porkkanaa tarvitaan innostamaan ihmisiä suojautumaan koronalta

Viranomaiset, lääkärit ja huolestuneet kansalaiset ovat porukalla varoittaneet koronasäännösten noudattamisen lipsumisesta.

Vappuna vielä kehuttiin, että mitään ongelmia ei ollut, vaan kaikki pysyttelivät kotipiirissä tai pienissä ryhmissä ulkosalla. Sen jälkeen kuri on höltynyt ja kirsikkapuisto sekä äitienpäivät ovat riehaannuttaneet porukan. Nyt varoitetaan valtavasta tautiaallosta.

Julkisuudessa eri asiantuntijat, virologit, työelämäprofessorit, kansliapäälliköt, professorit, tutkijatohtorit ja tilastotieteilijät ovat kilvan esittäneet käsityksiään taudin skenaarioista. Mitä pidempää kestoa ja mitä useampaa aaltoa povataan, sitä kattavampi julkisuus saadaan.

Rokote on lähes valmis tai sitten se tulee jakeluun vasta vuosien kuluttua. Maski on vaarallinen tai ainakin hyödytön. Tai voi siitä olla hyötyäkin, jos STM:n tieteellinen analyysi niin osoittaa kesäkuun loppuun mennessä.

Kansallinen talous on kurjistunut. Lomautuksia tulee jatkuvasti, yrityksiä kaatuu, rahaa jaetaan myös menestyville yrityksille (huijarit menestyvät), elintarvikkeet loppuvat (kun ei ole kausityövoimaa), vientiteollisuutta uhkaa valtava lama viimeistään syksyllä. Kestävyysvaje syvenee. Lainanotto romahduttaa koko alkavan vuosikymmenen.

Ministerit ja ylijohtajat puhuvat puuta heinää. Tulevatkin sukupolvet maksavat tätä megalomaanista laskua. Nostetaan veroja, leikataan terveyspalveluita, opetustointa, sosiaalitointa. Yle kertoo viidesti päivässä montako uutta tartuntaa, montako sairaalahoidossa, montako teholla ja monta tänään kuollut.

Kaikki muutkin asiat – pois lukien sää – koskettavat vain koronaa Suomessa, Saksassa, UK:ssa, Espanjassa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Koreassa jne.

Tämän kaiken seurauksena kansalaisen olisi noudatettava turvasäännöksiä.

Ihmisen motivaatio toimii siten, että hän päättää osin tietoisesti ja osin tiedostamattomasti, niiden impulssien ohjaamana, joita hän saa ulkoympäristöstä. Hän ymmärtää omaa turvallisuuttaan uhkaavat asiat ja osaa suojautua niitä vastaan rationaalisella tavalla.

Ihminen tarvitsee kuitenkin vahvistusta tämän suojauksen ylläpitämiseen. Se ei voi toimia pitkän päälle niin, että uhataan riskien kasvamisella ja pelolla. Ainoa toimiva tapa ylläpitoon on toivon antaminen ja muu palkitseminen. Vahvistetaan näin käyttäytymistä. Muuten kehitys johtaa vääjäämättä välinpitämättömyyteen, ärtymiseen ja jopa vihaan.

Toivoa ei anna se, että hallitus esittää viisi skenaariota ja sanoo, että jokin näistä voi olla Suomen tie. Päätöksiä pitää nyt vaan tehdä. Siksi meillä on hallitus.

Kansalaisia voidaan palkita muun muassa ilmaisilla kaupallisilla televisiokanavilla. Kuka jaksaa enää seurata Reinikaista putkeen, huutokauppakeisarin kuudetta uusintaa tai ikuisia toivekonsertteja? Yle-maksua voidaan alentaa, samoin kännykkäyhteyksien maksuja.

Pienimuotoista elävää kulttuuritoimintaa voidaan järjestää ulkotiloihin ja kauppapalveluita tarjota senioreille. Sosiaalitoimi on väittänyt, että he ovat olleet yhteydessä kaikkiin yli 70-vuotiaisiin. Minäkin tunnen Turussa useita reilusti yli 80-vuotiaita, joihin ei ole oltu yhteydessä. Siksi he käyvät yksin kaupassa, kun ei ole apuakaan.

Keinoja on loputon määrä, jos niitä hoksataan käyttää.

Veli-Pekka Moisalo

VTM, tietokirjailija

organisaation kehittäjä, mediatutkija